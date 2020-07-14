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Ayasofya içindeki resimler kaldırılacak mı?

Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği karar ile Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra cami statüsünü yeniden kazanarak Müslümanlar için ibadete açıldı. 24 Temmuz’da cuma namazı ile açılacak olan Ayasofya Camii içindeki resimlerin ne olacağı merak ediliyordu. Ayasofya içindeki resim hakkında Din İşleri Yüksek Kurulundan son dakika açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:10:00 - 2020-07-14 11:11:45
Ayasofya içindeki resimler kaldırılacak mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu'dan yapılan açıklamada, "Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır." denildi.

 

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