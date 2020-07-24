Ayasofya hatıra parası nereden alınır? Bronz - gümüş Ayasofya hatıra parası satın alma ekranı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafınca duyurulmasının ardından vatandaşlar darphane tarafından basılan bronz ve gümüş olan bu hatıra parasını nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. Peki, Ayasofya hatıra parası nasıl alınır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması' konulu tedavül para ve hatıra para basıldı.



Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinden arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin resmi basılarak üretim yapılacak ve 24 Temmuz 2020 tarihi itibariyle piyasaya sürüldü.



Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi gümüş hatıra parasının satışa çıktığını açıkladı.

Bronz - gümüş Ayasofya hatıra parası nereden alınır?

Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza sayfasından edinilebilecek. Ancak şu an bakımda olan darphane sayfası, öğleden sonra hizmete açılarak satışlarını gerçekleştirebilecek.

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Siparişler darphane web sitesinde yer alan e-mağaza uygulaması üzerinden online olarak alınacak ve sipariş veren kişinin adresine kargolanacak.

Ayasofya hatıra parası siparişi için ödemeler kredi kartı ya da havale/EFT ile yapılabilecek.

Ayasofya hatıra parası ne kadar?

Ayasofya Bronz hatıra parası siparişi, 55 TL ödeme ile Darphane e-Mağaza sayfası aracılığıyla yapılabilecek.

Toplam 5 bin adet basılan Ayasofya 925 ayar gümüş hatıra parası, Darphane e-Mağaza ekranında satışta yer alacak.

925 ayar gümüş özelliğe sahip olan para, 38,61 mm çapa ve 31,10 gram ağırlığa sahip olacak. Mat parlak baskı yöntemi kullanılan paranın nominal değeri ise 20 Türk Lirası olarak geçecek.

Ayasofya Gümüş hatıra parası siparişi, 185 TL ödeme ile Darphane e-Mağaza sayfası aracılığıyla yapılabilecek.