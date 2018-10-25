Ayaklarınızın kıymetini bilin



Vücudun ağırlığını bütün gün evde çarşıda pazarda taşıyan ayaklarımıza iyi bakmamız gerekir. Ayaklarınızdaki yorgunluk ve ağrıyı tüm vücudunuzda hissedersiniz. Ayaklarınıza özel bakım gerektiren bazı sebepler vardır. Yaz günlerinde terlik, sandalet giyilmesi, yanlış ayakkabı seçimi, bayanların topuklu ayakkabı kullanımı gibi bir çok sebep ayakları fazlası ile yormakta ve yıpratmaktadır.

AYAKLARDAKİ AĞRILARA SON VERMEK İÇİN..

Ayaklarınızdaki yorgunluğu almak için öncelikle ayaklarınızı yatar konumdayken ayaklarınızın altına yastık yardımı ile 35-40 cm yukarıda kalacak şekilde 20 dakika dinlendirin.

Ayaklarınızı zeytinyağlı sabun , limonlu ve nane yağı ilaveli ılık su içerisinde 10 dakika bekletiniz. Daha sonra kurulayınız.



Kan dolaşımını arttırmak için badem yağı kullanarak baş parmağınız yardımı ile ayaklarınızın altını masaj yaparak ovalayın.

Ayaklarınızdaki ağrılar sürekli ve kalıcı ise mutlaka bir uzmana danışınız.

Tırnaklarınızı uzatmayın ve düz kesmeye özen gösterin, tırnak etlerinizi geri doğru itip temizleyebilirsiniz.

Yumuşak bir banyo süngeri, lif yardımı ile ayaklarınızın ovalayarak yıpranmış olan ölü deriyi atarak yeni ve daha genç görünümlü cilde kavuşun. Bunu yumuşak yuvarlak hareketler ile bastırmadan yapınız.

Topuklarda oluşan çatlaklar için ponza taşı ile topuklarınızı ovun. Banyodan sonra badem yağı ile ayaklarınız ovun.

Ayakkabınızı ayağınıza uygun, hava alan, ortopedik yaptığınız işlere uygun olarak seçiniz.

Bakın üzerinize aldığınız bir kıyafet için nice parayı gözden çıkarabiliyorsunuz. Halbuki asıl ayakkabı için bu cömertliği yapmalı, ihtiyacınız olan, ayağınızın sağlığı için gerekli olan ayakkabıya gereken parayı vermekten çekinmemelisiniz. Yürüme zorluğu çektiğini gördüğünüz bir hanımla konuşun; ayakların ne kadar değerli olduğunu o size, bu yazdıklarımızdan daha iyi anlatacaktır!

Gençken kıymeti farkedilmeyen ayaklar, 45-50'yi aşan hanımlarda başta gelen pişmanlık sebebi..

Vücudun ağırlığını bütün gün evde çarşıda pazarda taşıyan ayaklarımıza iyi bakmamız gerekir. Ayaklarınızdaki yorgunluk ve ağrıyı tüm vücudunuzda hissedersiniz. Ayaklarınıza özel bakım gerektiren bazı sebepler vardır. Yaz günlerinde terlik, sandalet giyilmesi, yanlış ayakkabı seçimi, bayanların topuklu ayakkabı kullanımı gibi bir çok sebep ayakları fazlası ile yormakta ve yıpratmaktadır.