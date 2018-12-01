Ayaklarınıza iyi bakın



Ayak tırnakları ve tırnak diplerindeki derilerin sağlığı çok önemlidir. Ayak tırnakları yavaş uzadığı için, ayda bir kere kesmek yeterlidir. Tırnaklarınız kırılıyor, rengi değişiyor, donuk görünüyor veya anormal bir kalınlaşma yapıyorsa; problem büyümeden bir cilt doktoruna görünmelisiniz.

Ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonu en sık rastlanan sorunlardan biridir. Bunlar tırnaktaki ölü dokuya yerleşip, daha sonra tüm cilde yayılırlar. Tırnaklara yerleşen mantarlar, oldukça dirençlidir. Aşırı terleme, havuzlar, hamam ve saunalar, kapalı ayakkabılar, mantara davetiye çıkarır. Mantar, sıcak ve nemli ortam sever.

Nasır bir hastalık değildir ancak çok uğraştırır. Genellikle ayaklarda, kemik çıkıntıları üzerinde oluşur. Bir yere değdiğinizde veya üstüne bir baskı geldiğinde, çok sancı yapar.

Cilt, baskı ve sürtünmeye maruz kaldığında, kendini korumak için sertleşerek kalınlaşır. Hafif nasırların tedavisi için, eczanelerde satılan plasterleri kullanabilirsiniz. Derin nasırlar ise, ancak cerrahi yöntemlerle, kriyoterapi veya lazer ile tedavi edilebilir.

Bazen kemik deformasyonları, aşırı sürtünmeye sebep olur. Özellikle belirli yaştan sonra, ne kadar yumuşak ayakkabı giyilse de, kemik çıkıntılarının olduğu yerde, sürekli nasır oluşur. Bu durumda bir ortopediste başvurmak gerekir.

Ayağınıza masajı kendiniz de yapabilirsiniz

Ayaklarımızın tabanında, vücudun her organına karşılık gelen bir noktaya sahiptir. Bu noktaları bilen kişilerin yaptığı ayak masajı ile bütün vücudun dinlenmesi, zihnin sakinleşmesi mümkündür. Kabaca bile öğrenmiş olsanız kendi yapacağınız ayak masajı, vücudunuzun diğer bölgeleri gibi, ayaklarınızda da etkili olacaktır.

Ayaktaki bölgeleri belirleyen bilim dalının binlerce yıllık bir geçmişi var. Ona refleksoloji deniyor. Kaynağı Çin. Ama günümüzde konuyu bilim haline getirenler özellikle Almanlar..



Refleksoloji’ye göre, her ayak aslında vücudun toksinlerden arındırma işleminde görev alan bir kanaldır, iletim hattıdır. Ayak tabanımızda, 60’tan fazla refleksoloji noktası var. Bu da tabanımızın enerjik olarak oldukça aktif bir yer olduğu anlamına gelir.

Ayak tabanının merkezi ön bölgesi, böbreklere ve karaciğere karşılık geliyor. Ayak banyosu sırasında, su elektrik akımı ve manyetik alan ile karşılaştığında arındırılma işleminin başladığı gözlemlenir. Bu arındırma işlemi, hücrelerin sağlıklı duruma dönmeleri ve yıllarca hücrelerde biriken atıkların vücuttan atılması için gerekli olan doğru frekansla sonuçlanır.

İnsan vücudu elektrik ile yüklüdür çünkü hücrelerimizde elektrik vardır. Vücudun rahatsızlık ve sorunları sağlıklı hücrelerle uyuşmayan titreşimli frekanslara sahiptir; bu şekilde, onlar hücrelerin doğal yapılarının bozulmasına yol açar. Bu bozulma ile zarar gören her hücrede dengesizlik ve kaos meydana getirir. Hücreler dengesiz bir durumda iken, ağır metallerin, parazitlerin ve diğer toksinlerin atılması da dahil olmak üzere, iyileşmek için ihtiyaç duyulan vücut fonksiyonlarını kolaylaştıramazlar.

Fakat hücreler tamamen yüklüyken daha çok oksijen alırlar ve elektriksel denge durumunu yaşayabilirler ki bu sağlıklı bir durum, canlılık, rahatlık hissi ile sonuçlanır ve vücudun kendisini iyileştirmesini, yenilemesini sağlar. Bu denge, farkındalık hissimizi ve zihin/beden/ruh bağlantı hissimizi artırır.