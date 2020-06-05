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Aktüel

Ayaklarından yaralanan katır ve eşek, ’emekli hayvanlar çiftliğine’ gönderildi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ayaklarından yaralanan ve tedavi edilemeyen katır ile eşek, Bursa’da bulunan emekli hayvanlar çiftliğine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:38:11 -
Ayaklarından yaralanan katır ve eşek, ’emekli hayvanlar çiftliğine’ gönderildi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ayaklarından yaralanan ve tedavi edilemeyen katır ile eşek, Bursa’da bulunan emekli hayvanlar çiftliğine gönderildi.


Uludere’de henüz bilinmeyen bir nedenle ayaklarından sakatlanan katır ve eşek, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan’ın girişimler sonucu Mardin Hayvan Barınağına gönderildi. Burada yapılan tedavilerinin ardından katır ve eşek, Bursa HAYTAP emekli hayvanlar çiftliğine gönderildi.


Uludere Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, "İmkanlar dahilinde bölgemizdeki hayvanlara sahip çıkıyoruz. Uzun zaman önce sakatlanıp tedavi edilemeyen bir eşek ve katırı önce Mardin Hayvan Barınağına oradan da Bursa HAYTAP emekli hayvanlar barınağına gönderdik" dedi.

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