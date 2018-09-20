Ayakları yerden kesecek festival, bugün kapılarını açıyor. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilecek ve 23 Eylül’e kadar sürecek olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI SÜRPRİZİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik uygulamasını festival ziyaretçilerinin kullanımına sunacak. Uygulamayla şirketin ürettiği ve geliştirme çalışmaları yürüttüğü uçak ve helikopterler birebir ölçülerinde yakından görülebilecek. Gözlüğü takanlar, kendilerini içinde insansız hava aracı ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterinin yer aldığı bir “sanal hangar”da bulacak. Ziyaretçiler ellerindeki kontrol cihazını kullanarak hangar içinde, ürünler arasında ve etrafında dolaşabilecek, gerçekte yaklaşamayacakları mesafelerden ürünleri görebilecek.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) de “Havalı bir fikrin mi var?” ve “Patent uzmanı ile buluş” sloganıyla yeni buluş ve fikirleri TEKNOFEST’e taşıyor.

TSK’NIN “ÇELİK KANATLARI”

TEKNOFEST, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) “çelik kanatları”nı da ağırlayacak. Festivale katılacaklar arasında “uçan kale” olarak nitelendirilen A400M uçağı ve CH-47 Chinook helikopteri yer alıyor. C-130, C-160, CN-235 CASA festivalde yer alacak diğer nakliye uçakları olacak. Katıldığı etkinliklerde ilgi odağı olan T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri TEKNOFEST’te sergilenecek, ayrıca 2 Atak gösteri yapacak. Silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 de festivale renk katacak. Bayraktar TB2, bu kez gösteri uçuşu yapacak. Festival kapsamında ayrıca çeşitli akrobasi ve sıcak hava balonu gösterileriyle gökyüzü şenlenecek.kesecek