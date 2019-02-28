Ayakkabı kokusu nasıl geçer?

Ayakkabı kokusu nasıl giderilir? İşte ayakkabı kokusunu gidermek için doğal çözümler...

Gün içinde ayakkabı ayakta fazla duracaksa ve terleme kaçınılmazsa, ayakkabı içine bir miktar pudra serpilebilir. Talk pudra ya da bebek pudrası nem hapsetmede etkilidir.

Ayakkabı kokusu karbonat ve tuz karışımı ile de azaltılabilir. Karışımı (tuzluk vasıtasıyla) çok olmamak kaydıyla içine güzelce serpebilirsiniz. Tuz bakterileri kırar. Karbonat tek başına da kullanılabilir. Karbonat nemi hapsedecektir.

Kokan ayakkabı parfüm ile kokudan uzak tutulabilir, ancak bu geçici olmaktadır. Bakteriler parfümle yok olmazlar ama gizlenmiş olurlar; bunun yerine doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Çay ağacı yağını ayakkabının içine sürer yada damlatırsanız bakterileri dezenfekte etmiş olursunuz. Adaçayı yağı da bu iş için uygun olacaktır.