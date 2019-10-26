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Ayak mantarı nasıl anlaşılır? Ayak mantarı belirtileri

En sık genç erkeklerde görülen ayak mantarı enfeksiyonu, nemli, karanlık ve sıcak ortamları seven mantar mikrobunun ayak derisinde büyüyüp çoğalması ve enfeksiyon oluşturmasıyla meydana gelir. Ayak ve tırnak mantarı çok yaygın bir cilt problemidir. Bir çok insanda hayat boyu en az bir kere ayak mantarı gelişir.Ayak mantarı nasıl anlaşılır? Ayak mantarı belirtileri nelerdir?

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:19
Ayak mantarı nasıl anlaşılır? Ayak mantarı belirtileri

En sık genç erkeklerde görülen ayak mantarı enfeksiyonu, nemli, karanlık ve sıcak ortamları seven mantar mikrobunun ayak derisinde büyüyüp çoğalması ve enfeksiyon oluşturmasıyla meydana gelir. Ayak ve tırnak mantarı çok yaygın bir cilt problemidir. Bir çok insanda hayat boyu en az bir kere ayak mantarı gelişir.Ayak mantarı nasıl anlaşılır? Ayak mantarı belirtileri nelerdir?

Ayak mantarı nedir?

Ayak mantarı, adından anlaşılacağı üzere mantarların sebep olduğu bir tür deri rahatsızlığıdır. Çoğu insan ömründe en az bir kere bu hastalığa maruz kalır. Nasıl ki çoğu mantar türü karanlık, sıcak ve nemli ortamları seviyorsa, ayak mantarı da aynı şekilde bu şartlar altında oluşur. Ayakkabı içerisinde uzun süre kalan ayaklar, mantarların üremesi için oldukça elverişlidir. Özellikle çalışan insanlarda gün içerisinde ayakların ayakkabı içerisinde uzun süre kalması mantar hastalığına sebep olan başlıca faktörlerdendir. Dar ve kapalı ayakkabı kullanımı, ayakların aşırı terlemesi, yıkandıktan sonra ayakların kurulanmaması, uzun süre spor yapmak ve ayak yaralarına sahip olmak mantarlarların oluşumuna zemin hazırlar. Ayak mantarları bulaşıcıdır ve ayakkabıların, çorapların veya terliklerin ikinci bir kişiyle paylaşılmasıyla, toplu kullanım alanları olan spor salonları, hamamlar ve yüzme havuzlarında yerlere çıplak ayakla basılmasıyla kolaylıkla bulaşabilir.

Ayak mantarı nasıl nalaşılır?

Ayak Mantarı çok yaygın bir cilt problemidir. Birçok insanda hayat boyu en az bir kere ayak mantarı gelişir. Daha çok erişkin ve ergenlik çağındaki erkeklerde görülür, kadınlarda ve 12 yaşından küçük çocuklarda ise daha nadirdir. Ayak mantarı kolaylıkla tedavi edilebilmesine rağmen başarılı bir tedaviden sonra bile tekrarlayabilmektedir.

Ayak mantarının tıp dilindeki adı Tinea Pedisdir. Sebep olan mikrop, mantar adı verilen ufak bitki benzeri organizmalardır. Mantar en iyi karanlık, nemli ve ılık ortamlarda büyür.

- Ayak mantarında, insanı çok rahatsız edecek şekilde kaşıntı, su dolu kabarcıklar, kızarıklık ve kaşımayı takip eden kanamalar, döküntüler görülür.

- Tırnakta renk değişikliği, kalınlaşma, kabalaşma gelişir.

- Zaman içinde tırnak kayıpları meydana gelir.

- Mantar ayak tabanlarında ise kepeklenme oluşur.

- Ayakta içi su toplamış yaralar gözlenir.

- Eğer mantar oluşumu daha ileri durumdaysa deride soyulmalar gözükür.

- Ayaklarda görülen döküntüleri sadece ayak mantarına yormamak gerekir. Çünkü bu döküntüler başka bir hastalığın habercisi olabilir. Örneğin sedef hastalığı, alerjik hastalıklar gibi hastalıkların işareti olabilir.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 00:19
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