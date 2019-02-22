Ayak kokusu pek çok kişinin karşılaştığı sorunlar arasında yer almaktadır. Kişinin yaşam kalitesini düşüren ve bazı durumlarda oldukça can sıkıcı bir hal alan ayakkabı kokuları, uzun yürüyüşler sonucu ayakların terlemesi ve hava almamasından, bazen de yanlış ayakkabı seçiminden kaynaklanabiliyor. Peki ayak kokusuna çözüm var mı? Ayak kokusu kesin çözüm önerileri neler? İşte detayları...

Ayak kokusu neden olur?

Ayak kokusuna neden olabilecek sorunlar;

1- Tiroit hastalığı

2- Mantar hastalıkları

Tıpkı bakteriler gibi diğer bir mikroorganizma türü mantarlar da ayaklarımızda beslenip çoğalabilir. Ayak mantarları bazı durumlarda iyileşmesi oldukça zaman alan ve tırnaklara da yayılabilen bir sorundur. Bu sorun zamanla ayaklarda koku oluşumunu meydana getirebilir.

3-Hormonlarda meydana gelen değişimler

Cildin aşırı derecede terlemesi ‘hiperhidrozis‘ olarak adlandırılmaktadır. Bu sorun vücudun belli bölgelerinde oluşabileceği gibi özellikle ellerde ve ayaklarda meydana gelebilmektedir.

Ayaklarınız çok fazla terliyorsa ve koku oluşuyorsa bunun nedeni vücudun aşırı terlemesiyle ortaya çıkan hormon değişimleri olabilir.

Ayak kokusuna neden olabilecek sağlık sorunlarından bahsettiğimize göre, ayak kokusuna kesin çözüm önerilerini de açıklamakta fayda var.

Ayak kokusu nasıl geçer?

En Etkili Yöntem: Karbonat

Ayakkabı kokusunun giderilmesi konusunda en çok uygulanan yöntem, karbonat kullanımıdır. Gece, ayakkabının içerisine koyulan 1 kaşık karbonat, sabaha kadar kokunun giderilmesini sağlayacaktır.

Doğal Maddelerden Yardım Alın

Kokuyu temizlemek için, kokuya neden olan bakterileri yok edecek özellikte ürünler kullanılmalıdır. Adaçayı, lavanta yaprakları, portakal ve limon kabukları kokuyu gidermek için kullanılabilecek doğal malzemelerdir. Bu malzemelerden herhangi birini gece ayakkabınızın içine koyun. Sabaha kadar kötü koku geçmiş olacaktır.

Pudra

Talk pudrası veya bebek pudrası gibi ürünler, nemi hapsedici özellikleriyle, ayakkabı kokusunu gidermek amacıyla kullanılabilirler. Yapmanız gereken sadece gece ayakkabınıza biraz talk pudrası veya bebek pudrası dökmeniz ve sabaha kadar beklemenizdir. Ayrıca ayakkabınızı giymeden önce ayaklarınıza biraz talk pudrası sürmeniz ayaklarınızdaki terlemeyi azaltacaktır.

Çay Ağacı Yağı

Ayakkabı kokusunu gidermek için kullanılabilecek bir diğer malzeme çay ağacı yağıdır. Çay ağacı yağının dezenfektan özelliği sayesinde kokuyu yok edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, ayakkabınızın iç tabanına birkaç damla damlatmaktır. Çay ağacı yağını ayrıca el temizleme jeli olarak da kullanabilirsiniz.