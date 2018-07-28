Ayak burkulmasına neler iyi gelir?

Burkulan bölgeyi sürekli sabit tutunuz. Bunun için herhangi ( gazlı ya da gazsız ) bir sargı bezini; ayağı sağlam bir şeklide sarana kadar ayağın etrafında sarınız. Ucunu bir çengelli iğne ya da yara bandı yardımıyla tutturarak sabitleyiniz.

Bu işlem tek başına burkulmanın ağrısını hafifletmek için yeterli olacaktır; çünkü burkulan bölgenin hareket etmemesi, sabit durması gerekir. Fakat, doktorunuz burkulma için merhem ya da sürülebilen herhangi bir ilaç verdi ise sargı bezi ile burkulan bölgeyi sarmadan önce bu ilacı uygulamanız gerekir. İlacı burkulan bölgeye uyguladıktan sonra aynı şeklide sargı bezi ile ayağınızı sarma işlemine devam edebilirsiniz.

Ayak burkulmalarına iyi gelen başka bir yöntem ise sıcak su tedavisidir. Bir sıcak su torbasını kaynamış ve dinlendirilmiş su ile doldurup burkulan bölgenizle temas halinde tutabilirsiniz.

Burkulma ciddi seviyelerde ve ağrısı normal burkulmalara göre daha fazla ise bir leğen içerisine kaynamış ve bir süre bekletilerek ayağı yakmayacak sıcaklığa ulaşmış suyu koyup ayağınızı bu leğenin içerisinde en az 15 - 20 dakika bekletiniz.

Bu işlemi günde en az 2 sefer yaparsanız burkulma kısa zamanda iyileşir ve ağrısı büyük ölçüde azalır. Sıcak su ile temas ettiği sırada dış etkenlere karşı bir ağrı oluşmuyorsa bir kalıp sabun ile burkulan bölgeyi ovalayarak içeriden yumuşatıp ayak burkulmasının çok hızlı bir şekilde düzelmesini sağlayabilirsiniz.

Fakat; ayak burkulması akalarında dışarıdan doktor harici müdahale kalıcı hasarlara yol açabilir dolayısı ile de risklidir. Bu nedenle sabunla ovalama için önceden doktorunuza görünerek onay almanız gerekir.

Ayağınıza yüzde yüz pamuklu, çok sıkı olmayan fakat ayağı saracak şeklide bir çorap giymeniz önerilir. Ayakkabılarınız içerisinden daha geniş kalıba sahip olanları giymelisiniz. Burkulma geçmediği sürece fazla ağır yük taşımamalı; uzun yürüyüşler yapmamalısınız.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.