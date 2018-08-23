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Ayak baş parmağı ağrısı nedenleri nelerdir?

Ayağa tam oturmayan ayakkabılar, çok soğuk havalara maruz kalmak, ayağa bir şey düşmesi gibi kazalar ayak baş parmağında ağrıya neden olabilir. Bunun yanında birçok hastalıkta ayak baş parmak ağrısına neden olabilir.

23 Ağustos 2018 Perşembe 16:22
Ayak baş parmağı ağrısı nedenleri nelerdir?

AYAK BAŞ PARMAĞI AĞRISININ NEDENLERİ

Ayağa tam oturmayan ayakkabılar,

Çok soğuk havalara maruz kalmak,

Ayağa bir şey düşmesi gibi kazalar,

Bir şeyi sertçe tekmeleme sırasında baş parmağın zedelenmesi,

Tırnak batması

Kesikler veya çizikler

Bunların yanında bazı hastalıklar da ayak baş parmağında ağrıya neden olabilir. Bu hastalıklar şunlardır:

Bunyon (ayak baş parmağı iltihabı)

Artirit

Eğri ayak parmağı,

Kabarcıklar,

Nasırlar,

Enfeksiyonlar

Diyabet

Ayak baş parmağı ağrısı yürümeyi oldukça zorlaştırır. Ayak baş parmağında ağrıyla beraber uyuşma, şişme ve yanma hissi de görülebilir. Ağrının kaynağına bağlı olarak ağrı tek bir baş parmakta veya her iki baş parmakta hissedilebilir.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 16:22
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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