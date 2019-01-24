Ayağını darbukaya sıkıştıran afacanın imdadına itfaiye yetişti
Hatay'da ayağını oynadığı darbukaya sıkıştıran 10 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.24 Ocak 2019 Perşembe 15:24
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, oynadığı darbukaya ayağını sıkıştıran çocuk, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde darbukayla oynayan 10 yaşındaki Rüstem Kerem Cüneydioğlu, ayağını darbukanın içine soktu.
Tornavida kullandılar
Çocuğun ayağının darbukada sıkıştığını fark eden ailesi, Rüstem Kerem'i itfaiye istasyonuna götürerek ekiplerden yardım istedi.
Ekipler, tornavida yardımıyla açtıkları darbukadan çocuğun sıkışan ayağını kurtardı.
Çocuk, kontrol amaçlı Hatay Devlet Hastanesine götürüldü.
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