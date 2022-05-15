Ay tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Şerbetli tatlı ay tatlısı tarifi | Cevizli ay tatlısı tarifi

Ay Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

125 gram tereyağı tercihen margarin(oda sıcaklığında)

1 adet yumurta(sarısı üzerine)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz

1 portakal kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un(yaklaşık 2 su bardağı)

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım çay bardağı portakal suyu

Ay Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. (tatlı sıcak şerbet soğuk olacak)su ve şekeri bir tencereye alıp kaynayana kadar karıştırıyoruz.

Kaynamaya başladığında içerisine yarım çay bardağı portakal suyunu da ekleyip 4-5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıyoruz.

Hamur için un hariç verilen bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak bir hamur elde ediyoruz.

Hamuru iki parçaya ayırıp her bir parçayı iki yağlı kağıt arasında ince olmayacak şekilde açıyoruz. Küçük bir çay bardağı ile hamurdan ay şeklinde parçalara çıkarıp fırın tepsisine diziyoruz.

Diğer hamuru da aynı şekilde hazırlıyoruz. Üzerlerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.

Fırından çıkan tatlıların ilk sıcağı çıktıktan sonra soğumuş olan şerbeti döküyoruz. Şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Bir gün sonra çok daha lezzetli oluyor.

Cevizli Ay Tatlısı Müptelası Olacaksınız Tarifi İçin Malzemeler

125 gr tereyağı veya margarin

1 adet yumurta (Akı içine sarısı üzerine)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı ceviz içi

1, 5-2 su bardağı un

Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon

Cevizli Ay Tatlısı Müptelası Olacaksınız Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Bunun için şeker ve suyu uygun bir tencereye alın bir taşım kaynayınca içine birkaç damla limon suyu ilave edip kısık ateşte 13 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamuru için yumuşamış tereyağı veya margarini yoğurma kabına alın üzerine diğer malzemeleri ekleyip unu eleyerek azar azar ilave edip ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru ikiye bölün. Tezgahın üzerinde yuvarlayın silindir yapın. Sonra üzerine bastırıp düzleyin. Çay bardağı ile keserek ay şekli verip yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerini yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında 25 dakika kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp yağlı kağıdı çıkarıp soğuk şerbeti sıcak tatlıya dökün 2-3 saat şerbeti çekmesi için bekletin servis yapın.