Türkiye gazetesi yazarı Canan Eraslan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, afet bölgesinde inşa ettiği hiçbir konutu yıkılmayan TOKİ ile ilgili dikkat çekici bir yazıya imza attı.

Eskiden TOKİ'de oturanların aşağılandığını belirten Eraslan, "Şimdi ise TOKİ konutlarında oturuyor olmak bir ayrıcalık hâline geldi" dedi.

Eraslan, özetle şunları kaydetti:

"Ay sen TOKİ'de mi oturuyorsuuun?

Bu cümle eskiden bir kategorize etme, küçümseme ifadesiydi... Bu, aşağılama hareketinin giriş taksimiydi. Ardından alaycı cümlelerden biri ile devam edilirdi:

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-Bilin bakalım bu konutları kim yapmııış?

Evet, TOKİ evlerinde standart var; balkon yapısından boyasına, çatısından bina sıklığına kadar… 1984 yılında dar ve orta gelirlileri konut edindirmek amacıyla kurulmuştu. Sonra görev alanı genişledi, kentsel dönüşümde büyük bir işlev üstlendi ama ‘dar ve orta gelirliye konut’ önceliği sebebiyle bile aşağılandı TOKİ. İfade etmekten dahi utanıyorum ama halkın en azından bir bölümünde de maalesef "Sadece dar gelirli insanlar dindardır, dinî hassasiyet sahibidir" gibi yanlış bir ön yargı olduğundan bu evler için "TOKİ İslam Cumhuriyeti" ifadesi bile kullanıldı!..

Şimdi ise TOKİ konutlarında oturuyor olmak bir ayrıcalık hâline geldi. (…)"