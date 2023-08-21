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Kadın - Aile Ay çekirdeği deyip geçmeyin hastalıklara şifa oluyor! Kimsenin haberi yok: Lezzetli ve sağlıklı atıştırmalık tercihi
Kadın - Aile

Ay çekirdeği deyip geçmeyin hastalıklara şifa oluyor! Kimsenin haberi yok: Lezzetli ve sağlıklı atıştırmalık tercihi

Yeniakit Publisher
2023-08-21 22:51:00 - 2023-08-21 22:52:49
Ay çekirdeği deyip geçmeyin hastalıklara şifa oluyor! Kimsenin haberi yok: Lezzetli ve sağlıklı atıştırmalık tercihi

Ülkemizde oldukça fazla yetişen ve fazla tüketilen ay çekirdeği kuruyemişler arasında diğerlerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Günde düzenli olarak yarım avuç tüketildiği zaman insan vücuduna inanılmaz faydaları bulunmaktadır. Fazla tüketilmesi ise vücuda zararlı olan bir besindir. En keyifli sohbetlerin ve çayın eşlikçisi olarak bilinen ay çekirdeği, dünyada ve ülkemizde en çok tüketilen çerezlerin başında geliyor.

Ay Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

İçerisinde temel yağ asitleri, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir besindir.
Özellikle kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.
Ay çekirdeği A ve E vitamini deposudur.
Ayrıca bakır, çinko, demir ve lif içermektedir.
İçerisinde bulunan aminoasitler sayesinde zihinsel ve ruhsal sıkıntılara iyi gelmektedir.
Bulundurduğu E vitamini sayesinde iyi bir koruyucu olmaktadır. Vücudun gerekli olan E vitamini ihtiyacını da karşılamaktadır.
İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücudu doğal olarak iltihaplanmalara karşı da korumaktadır.
Ay çekirdeğinin bulunan bileşenler sayesinde kolesterolü düşürmektedir.
Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.
Ayrıca çekirdek bazı kanser riskini de azaltmaktadır.
İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde vücuttaki hücresel hasarlara engel olmaktadır.
Ay çekirdeğinin içerisinde oldukça çok magnezyum bulunmaktadır. Magnezyum eksikliği için kemiklerde ve vücudun daha birçok alanında hissedilmektedir. Magnezyum eksikliği için en etkili yöntem ise ay çekirdeğidir.
Özellikle vücudun enerji üretmesini sağlamaktadır.
Kan şekerinin dengede tutulmasını sağlamaktadır.
Bağırsakları harekete geçirdiği için kabızlığa karşı da iyi gelmektedir.
Stresin, depresyonun, anksiyetenin azalmasını sağlamaktadır. Ayrıca hafızanın da gelişmesine destek olmaktadır.
Serotonin üretimini artırdığı için serotonin ise mutluluk hormonunu artırmaktadır. Bu sayede düzenli şekilde ay çekirdeği tüketen kişinin mutluluk hormonu artmaktadır.
Tok tutucu olduğu içi ve kalorisi de az olduğundan diyet yapan kişiler için en iyi ara öğündür.
Cilt eşitsizliğinin giderilmesini sağlamaktadır.
İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde saç sorunlarına karşı da faydası bulunmaktadır.
Sinir sistemini düzenlemektedir.

Ay Çekirdeğinin Kullanımı Nasıldır?
Çok fazla tüketildiği zaman ciltte sivilcelenme ve yağlanma yapabilir.
Günlük yarım avuç yenilmesi yeterli olmaktadır.
Eğer imkanınız var ise çiğ tüketmeye özen gösterin. Çiğ tüketildiği zaman daha fazla faydası görülmektedir.
Özellikle yüksek tansiyonu olan kişiler tuzlu olanını kullanmaması gerekir

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