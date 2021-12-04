Ay ay bebek gelişimi

Bebeklerde ilk 6 ay kilo artışı çok önemlidir. Bebeklerin ilk altı ayda alacağı kilo 600 gram ile 1000 gram arasında değişir. 6. aydan sonra bebeklerin büyüme hızı yavaşlar. Bu nedenle bebekler, 6. aydan 12. aya kadar yaklaşık olarak 400 gram ile 600 gram arası kilo alması beklenir.

Her bebeğin gelişimi farklıdır. Ancak genel olarak bebekler ilk 5- 6 ayda ortalama olarak ayda 800 gr kadar kilo alır ve 1,5-2 cm kadar da uzarlar. 6 aydan sonra büyüme yavaşlayarak devam eder. Kilo alımı ayda 200-500 gr civarı olur, boy da 1 cm kadar uzar.

2 Aylık Bebek Gelişimi

Bebek gelişim tablosuna göre 2 aylık kız bebeğin boyunun, ortalama 57 cm., ağırlığının 4750 gr. ve baş çevresinin 38,3 cm olması beklenir. 2 aylık erkek bebeklerin boyu ortalama 58,5 cm. ağırlığı 5200 gr. ve baş çevresi 39,1 cm olarak hesaplanır.

Nesnelere uzanabilir, onları parmaklarıyla tutabilir. Heyecanlandığında çığlık atabilir, kol ve bacaklarını sallayabilir. Olayların sıralı bir şekilde geliştiğini algılayabilir. Seslere tepki verir ve sesin geldiği tarafa doğru başını ve hatta vücudunu çevirebilir.

3 aylık bebek gelişimi

3 aylık bir kız bebek ortalama 5,5 kilo, erkek bebek ise ortalama 6 kilo olmaktadır. Kiloda olduğu gibi 3 aylık bebek kaç santim olmalı sorusu da cinsiyete göre değişmektedir. Biz kız bebeğin boyu yaklaşık 59 santim ve erkek bebeğin boyu yaklaşık 60 santim olmalıdır.

Bu dönemde bebeğiniz ellerini birleştirir, sırt üstü yatarken ellerini seyreder. 3 aylık bebekler, elini tuttuğunuzda daha sıkı kavramaya başlayacaktır. Elindeki bir oyuncağı kısa bir süre tutar. Dokunma duyusunu geliştirmek için bebeğinize farklı dokulara sahip oyuncaklar vermenizde fayda vardır

3 Aylık Bebek Neler Yapar?

Karnının üzerindeyken kafasını 45 ile 90 derece arasında yukarı kaldırabilir.

Yüzüne 15 cm uzaklıktaki bir cismi başından sonuna dek takip edebilir.

Bebeğiniz yüksek sesle gülebilir.

İki elini kavuşturabilir ve ellerini izlemeye başlarlar.

Memnuniyet çığlıkları atabilir.

4 aylık bebek neler yapar?

4 Aylık Bebek Neler Yapabilir? Yüksek sesle kahkaha atabilen bebek, çıkardığı seslerin şiddetini de yükseltebilir. Ardışık sesler çıkarabilen bebek, yüzükoyun pozisyondayken kolları üzerinde vücudunu kaldırabilir. Otururken başını dik tutabilir ve elindeki hemen her şeyi ağzına götürür.

Bebek gelişim tablosuna göre 4 aylık kız bebeğin boyunun 56 ila 68 cm. uzunluğunda, kilosunun ise 4500 ila 8000 gr. aralığında olması beklenir. Erkek bebeklerin boyu 57 ila 68 cm. ağırlığı ise 4600 ila 8250 gr. aralığında olması gerekir. Bebeğin gelişimi, anne karnında başlar

5 aylık bebek gelişimi

Böylece bebeğin gelişimi takip edilir. 5 aylık kız bebeklerin bu dönemdeki boyu, 57 ila 70 cm. uzunluğunda, ağırlığı 5000 ila 8700 gr. aralığında ve baş çevresinin ortalama 42 cm. olması beklenir. 5 aylık erkek bebeklerin boyunun 58 ila 70 cm. ağırlığının 5100 ila 9000 gr. aralığında ve baş çevresinin ise 42 cm. olması

5 aylık bebek neler yapar?

Dik oturduğunda başını düz tutabilir.

Karnının üstünde yatarken kollarından destek alarak göğsünü yerden kaldırabilir.

Bir taraftan bir tarafa yuvarlanabilir.

Bir üzüm kadar küçük nesnelere dikkat edebilir.

Neşe ile çığlıklar atabilir.

Bir nesneye doğru uzanabilir.

6 aylık bebek gelişimi

6 aylık bebek kilosu, kız bebeklerde ortalama 7 kilo, erkek bebeklerde 7,5 kilodur. 6 aylık bebek boyu ise kız bebeklerde 64 santim, erkek bebeklerde 67 santimdir.

6 Aylık Bebek Neler Yapar?

Destekle oturabilir.

Artık cisimlere uzanarak onları alabilir.

Emeklemeye başlayabilir veya emekleme çabalarında olabilir.

Ellerinden tutup kaldırmak istediğinizde ayaklarına doğru yüklenebilir.

Eşyaları uzun süre inceler ve onları tanımaya çalışır.

Elleriyle ve ayaklarıyla oynamayı çok sever.

7 aylık bebek gelişimi

7 aylık kız bebeklerinin, bu dönemde 61 ila 73 cm. uzunluğunda ve 5800 ila 9800 gr. ağırlığında olması beklenir. Aynı dönemde erkek bebeklerin boyunun 32 ila 75 cm. ağırlığının ise 6000 ila 10200 gr. aralığında olması gerekir.

7 aylık bebek gelişimi, bebeğin emeklemeye hazır olduğu ve tek başına ayakta durabildiği dönemdir. Bir önceki ay geriye doğru kayarak emekleyen bebek, 7. aya gelindiğinde daha bağımsız şekilde hareket etmek için elinden geldiğince emeklemeye çabalar

8 aylık bebek gelişimi

8 aylık bebek hareketleri artmaya başlar. Bebek bu ay yatar pozisyondayken oturur pozisyona tek başına geçmeye başlar. Oturmakta ustalaşan bebek bu ay mobilyalardan destek alıp ayağa kalkmaya, tutunarak bir süre ayakta durmaya başlarken bazı bebekler tutunarak sıralamaya başlar. Bu ay bazı bebeklerin emeklemeye başladığı dönemdir. Bebeğin el becerileri de gelişir, bebek bu ay parmaklarıyla küçük nesneleri tutabilmeye başlar ve iki elinde farklı nesneleri tutabilir. 8 aylık bebek gelişiminde boy kilo takibi de önemlidir.Boy ve kilo artışı bebeğin sağlıklı gelişimi ile ilgili ipuçları verir. 8 aylık bebek boy kilo olarak kız ve erkek bebeklerde farklık gösterir. 8 aylık bebek kilosu erkek bebeklerde ortalama 8,8 kilo, kız bebeklerde 8 kilodur. Erkek bebeğin boyu ortalama 70 santim ve kız bebeğin boyu ortalama 68,5 santimdir.

12 aylık bebek gelişimi?

12 aylık bebek kaç kilo olmalı sorusunun cevabı cinsiyete göre farklılık gösterir. 12 aylık kız bebek kilosu ortalama 9,5 kilo, erkek bebek ise ortalama 10,5 kilodur.

Nesnelere, kendisine özgü farklı isimler takabilir. El, kol hareketleri kullanılmadan kendisine söylenenleri anlar ve isteneni yerine getirebilir. Yardım almadan bardaktan bir şeyler içebilen 12 aylık bebek, bu dönemde etrafındaki eşyalara tutunarak ya da tutunmadan ayakta durabilir, hatta yürüyebilir