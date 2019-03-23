AXA Sigorta Kupa Volley’de ilk finalist Eczacıbaşı Vitra Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 yenen Eczacıbaşı Vitra finale yükseldi.

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 yenen Eczacıbaşı Vitra finale yükseldi.

Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi

Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Ebru Ayata xx

Eczacıbaşı Vitra: Ezgi xx, Larson xx, Büşra xx, Boskovic xxx, Meliha xx, Gibbemeyer xxx, Simge xx, Güldeniz xx, Gamze xx, Gözde xx, Kim xxx

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla xx, Leys xxx, Aslı xx, Meryem xx, Hande xxx, Jackson xxx, Gizem xx, Elifsu xx, Atkinson xx, Buse xx, Nursevil x

Setler: 25-11, 22-25, 19-25, 25-16, 15-8

Süre: 116 dakika (20, 28, 31, 23, 14)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.