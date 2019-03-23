AXA Sigorta Kupa Volley’de ilk finalist Eczacıbaşı Vitra
Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 yenen Eczacıbaşı Vitra finale yükseldi.23 Mart 2019 Cumartesi 16:52
Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 yenen Eczacıbaşı Vitra finale yükseldi.
Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi
Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Ebru Ayata xx
Eczacıbaşı Vitra: Ezgi xx, Larson xx, Büşra xx, Boskovic xxx, Meliha xx, Gibbemeyer xxx, Simge xx, Güldeniz xx, Gamze xx, Gözde xx, Kim xxx
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla xx, Leys xxx, Aslı xx, Meryem xx, Hande xxx, Jackson xxx, Gizem xx, Elifsu xx, Atkinson xx, Buse xx, Nursevil x
Setler: 25-11, 22-25, 19-25, 25-16, 15-8
Süre: 116 dakika (20, 28, 31, 23, 14)
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