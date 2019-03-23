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AXA Sigorta Kupa Volley’de ilk finalist Eczacıbaşı Vitra

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 yenen Eczacıbaşı Vitra finale yükseldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:52
AXA Sigorta Kupa Volley’de ilk finalist Eczacıbaşı Vitra

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 yenen Eczacıbaşı Vitra finale yükseldi.


Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi


Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Ebru Ayata xx


Eczacıbaşı Vitra: Ezgi xx, Larson xx, Büşra xx, Boskovic xxx, Meliha xx, Gibbemeyer xxx, Simge xx, Güldeniz xx, Gamze xx, Gözde xx, Kim xxx


Galatasaray HDI Sigorta: Çağla xx, Leys xxx, Aslı xx, Meryem xx, Hande xxx, Jackson xxx, Gizem xx, Elifsu xx, Atkinson xx, Buse xx, Nursevil x


Setler: 25-11, 22-25, 19-25, 25-16, 15-8


Süre: 116 dakika (20, 28, 31, 23, 14)

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • AdemAdem50 dk önce
    Ey akit bayan güreşini eleştiriyorsunuz ve bu konuda haklısınız...destekliyoruz da lakin voleybol bayan takımının bu halini göstermek ya da bayan voleybol sporunu haber yapmak onu desteklemek olmaz mı..neticede burda da bacak şov var...bilmiyorum ben cahil bir vatandaşım. nacizane böyle düşündüm..buna riya denir kanımca...

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