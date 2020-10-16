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Aktüel Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Wimmer, Muğla'da ziyaretlerde bulundu
Aktüel

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Wimmer, Muğla'da ziyaretlerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:38:34 -
Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Wimmer, Muğla'da ziyaretlerde bulundu

MUĞLA (AA) - Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Muğla'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Wimmer, ilk olarak Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Tavlı, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu tür ziyaretlerle daha da gelişeceğini ifade etti.

Muğla'nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerine dikkati çeken Tavlı, kentin alternatif turizm olanakları bakımdan eşsiz bir destinasyon olduğunu ifade etti.

Gelecek yıllarda yat turizmine talebin artmasını beklediklerini anlatan Tavlı, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında il genelinde alınan tedbirlerle Muğla'da vaka sayısı düşük. Alınan önlemlere vatandaşlarımız ve turistler uyuyor. Ayrıca Muğla güçlü bir sağlık altyapısına sahip." dedi.

Büyükelçi Wimmer de Avusturya Bodrum Fahri Konsolosu olarak atanan Fatih Can Ekşi'ye görevini teslim etmek üzere kente geldiklerini kaydetti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki turizm, çevre ve arkeolojik kazılar gibi konularda iş birliğine değinildi.

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