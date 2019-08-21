Avusturyalı spor fotoğrafçısı Fritz Duras öldürüldü



İSTANBUL (AA) - Uluslararası Spor Yazarları Birliği (AIPS), 57 yaşındaki Avusturyalı spor fotoğrafçısı Fritz Duras'ın Viyana'da öldürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, Avusturya Spor Medya ve Avusturya Spor Gazetecileri Birliği üyesi olan AIPS kartı sahibi Duras'ın, Viyana'nın Simmering bölgesinde 17 yaşındaki bir erkek tarafından öldürüldüğü belirtildi. Duras'ın öldürülme nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi ise verilmedi. Spor fotoğrafçısı Duras, aynı zamanda Avusturya Wien takımının taraftar grubu liderliğini de yapıyordu.



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