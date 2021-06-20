Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

Kara para aklamaktan ABD ve Türkiye tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin isteğiyle Viyana'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili, “Türkiye'nin iade talebi de ulaştı” açıklamasında bulundu. Korkmaz'la ilgili kararın birkaç gün içinde verilmesi bekleniyor.



Ne olmuştu?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.