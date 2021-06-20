  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dikkat çeken iddia: Şenol Güneş'e isyan etti
Kütahya'da sel felaketi!
Bingöl’de deprem
Kargo aracında ele geçirildi!
Dünya Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz açıklaması
Dünya

Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

Avusturya Dışişleri Bakanlığından Viyana’da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 23:00:00 - 2021-06-20 23:09:53
Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

Kara para aklamaktan ABD ve Türkiye tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin isteğiyle Viyana'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili, “Türkiye'nin iade talebi de ulaştı” açıklamasında bulundu. Korkmaz'la ilgili kararın birkaç gün içinde verilmesi bekleniyor.


Ne olmuştu?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay