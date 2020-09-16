Avusturya'dan Kurz, Almanya'nın mülteci politikasına tepki!

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Almanya Başbakanı Merkel’in mülteciler politikasını eleştirerek, kendi ülkesinin Almanya’nın politikasının peşinden gitmeyeceğini ifade etti. Yunanistan’ın Moria kampından reşit olmayan çocuklarını almasının yerinde olmadığını belirten Kurz, Avusturya’nın mülteciler konusunda AB’yi örnek almayacağını ifade etti. Kurz, birçok Avrupa ülkesinin Yunanistan’dan gelecek mültecilere onay vermeyeceğini sözlerine ekledi. Avusturya olarak son yıllarda çok yüksek sayıda mülteci aldıklarını ifade etti.

Avrupa Birliği’ndeki (AB) göç hareketlerinden en çok etkilenen üçüncü ülke olduklarını belirten Kurz, diğer Avrupa ülkelerinin yanı sıra İsveç’ten sonra en çok çocuğu Avusturya’nın aldığını ve sadece bu yıl Avusturya’da 3 bin 700 çocuğa iltica prosedüründe olumlu bir kararla koruma sağladıklarını belirtti. Bunların yanı sıra Avusturya’nın entegrasyon alanında büyük zorluklarla karşılaşmakta olduğunu ifade eden Kurz, “Şansölye, sürekli olarak yenilerini kabul etmek yerine önce bunları entegre etmenin önemli olduğunu söyledi” diye konuştu.