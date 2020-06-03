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Dünya

Avusturya’dan İtalya’yı öfkelendirecek karar

Dünyayı saran koronavirüsle mücadele kapsamında Avusturya kritik bir karar aldı. Yarından itibaren bütün komşularına sınırlarını tamamen açacağını açıklayan Avusturya, İtalya’yı dahil etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 19:58:00 -
Avusturya’dan İtalya’yı öfkelendirecek karar

Avusturya, İtalya dışındaki sınır komşularıyla yarından itibaren sağlık kontrollerinin sonlandırılacağını, karantina ve test şartının kaldırılacağını açıkladı.

Avusturya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Alexander Schallenberg, basına yaptığı açıklamada Almanya, Çekya, Slovakya, Slovenya, İsviçre, Lihtenştayn ve Macaristan sınırlarında yeni uygulamanın hayata geçeceğini bildirdi.

‘Sayılar izin vermiyor’

Schallenberg, virüsün Avrupa’da ilk görüldüğü ve en etkili olduğu ülkelerden İtalya için ise 'sayılar henüz buna izin vermiyor' ifadesini kullandı.

İtalya’ya yönelik tedbirlerin süreceğini belirten Schallenberg, bu ülkeye ilişkin değerlendirmelerin gelecek hafta da süreceğini ancak kararın günlük vaka sayısı ve can kayıplarına bağlı olduğunu ifade etti.

Schallenberg, yurt dışına çıkacak vatandaşların salgın hastalığı göz önünde bulundurarak hareket etmeleri çağrısında bulunarak, İsveç, İngiltere ve İspanya gibi ülkelere seyahatin riskli olduğunu, Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelere yönelik ise AB’nin alacağı kararlar doğrultusunda hareket edileceğini bildirdi.

Avusturya, salgınla mücadele kapsamında mart başından itibaren sınırlarını kapatmıştı.

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