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Avusturya’da silahlı saldırı: 5 ölü

Avusturya’nın Tirol eyaletine bağlı Kitzbühel kasabasında bir kişi, aynı evde bulunan 5 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

06 Ekim 2019 Pazar 19:49
Avusturya’da silahlı saldırı: 5 ölü

Avusturya’nın Tirol eyaleti Emniyet Müdürü Walter Pupp, yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde bir kişinin suç aletiyle karakola gelerek teslim olduğunu ve 5 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

Pupp, 25 yaşındaki kişinin, kız arkadaşının Kitzbühel kasabasındaki evine giderek önce kızın babası, erkek kardeşi ve annesini, daha sonra kızın bulunduğu odaya giderek kızı ve yeni erkek arkadaşını öldürdüğünü ifade etti.

Zanlının 19 yaşındaki kız arkadaşından iki ay önce ayrıldığı bilgisini paylaşan Pupp, kızın yeni bir erkek arkadaş edinmesini kaldıramayan zanlının cinayetleri kıskançlık nedeniyle işlediğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 19:49
  1. Viyana
  2. Avusturya
  3. Anadolu Ajansı

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