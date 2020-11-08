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Aktüel Avusturya'da Müslümanlara yönelik kışkırtıcı eylem tepkilere neden oldu
Aktüel

Avusturya'da Müslümanlara yönelik kışkırtıcı eylem tepkilere neden oldu

Aşırı sağcılar, "silah ve ezan sesini" kullanarak Müslümanlara yönelik kışkırtıcı eylem gerçekleştirdi - Viyana’da iki hafta önce duyurulan Fransa karşıtı gösterinin yapılmasına izin verilmedi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:55:59 -
Avusturya'da Müslümanlara yönelik kışkırtıcı eylem tepkilere neden oldu

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da aşırı sağcılar tarafından "silah ve ezan sesi" kullanılarak Müslümanlara yönelik düzenlenen kışkırtıcı eylem tepkilere yol açtı.

Sosyal medyada yer alan videoda, başkent sokaklarında polisin eşlik ettiği bir aracın hoparlöründen yapılan İslam karşıtı kışkırtıcı eylem tepki çekti.

Aşırı sağcılar tarafından yapılan eylemde, aracın hoparlöründen önce silah sesleri daha sonra ezan sesinin duyulması, açık bir kışkırtıcılık olarak değerlendirildi.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan çok sayıda gazeteci ve siyasetçi, geçen pazartesi gerçekleşen terör saldırısı sonrasında insanların diken üstünde olduğuna dikkati çekerek, polisin böyle bir gösteriye izin vermesine tepki gösterdi.

- Polisten göstericilere ceza

Öte yandan Viyana Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaklaşık 10 kişilik Müslüman grubun düzenlediği gösteride, emniyet güçlerine bildirilen içerikten farklı paylaşımda bulunulduğu, bu durum üzerine görevlilerin gösteriyi planlanan süreden önce sonlandırdığı bildirildi.

Açıklamada, göstericiler hakkında toplumun huzurunu bozdukları gerekçesiyle cezai işlem yapıldığı ve kışkırtıcı eylemin soruşturulmak üzere savcılığa sevk edildiği belirtildi.

- "Fransa’ya boykot" gösterisine izin verilmedi

Bu arada Viyana’daki Fransa Büyükelçiliği önünde bugün düzenlenmesi planlanan "Fransa’ya boykot" konulu gösteriye polis izin vermedi.

Gösterinin konuşmacılarından Avusturyalı aktivist Micheal Pröbsting, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki hafta önce yapılması planlanan gösterinin güvenlik gerekçesiyle düzenlenmesine izin verilmediğini söyledi.

Pröbsting, "Bu büyük bir skandal ve düşünce özgürlüğüne yönelik büyük bir baskı. Anlaşılan düşünce özgürlüğü yalnız İslam karşıtı Charlie Hebdo ve (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron için var." ifadesini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım Pazartesi düzenlenen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

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