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Avusturya'da Müslüman genç kızlara ırkçı tutum

Havalimanında pasaport kontrolü yapan polis, Avusturyalı bir grup Müslüman genç kıza ırkçı ifadeler kullandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:49
Avusturya'da Müslüman genç kızlara ırkçı tutum

Türkiye’den Avusturya'ya dönen bir grup Avusturyalı Müslüman genç kız, Viyana Schwechat Uluslararası Havalimanı'nda pasaport kontrolü yapan polis memuru tarafından ırkçı içerikli ifadelere maruz kaldı.

Yaklaşık 20 kişiden oluşan gruba mihmandarlık yapan Esma Aiad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pasaport kontrolünde yaşadıklarını anlattı.

Aiad, Kapadokya ve İstanbul'a gerçekleştirdikleri gezinin ardından Viyana Havalimanı'na geldiklerini belirterek pasaport kontrolünden geçerken bir polis memurunun, iki başörtülü genç kıza "İstanbul’da sizi zorla evlendirmediler değil mi?" dediğini söyledi.

Kızların tepkisi üzerine polisin şaka yaptığını ileri sürerek konuyu kapatmaya çalıştığını kaydeden Aiad, polisin ayrıca olaya müdahil olan bir başka arkadaşlarını da tehdit ettiğini savundu.

Aiad, polis memuruyla konuşmak istediğini ancak polisin kendisine kaba davranarak sorularına yanıt vermediğini ve görev numarasını paylaşmadığını aktardı.

Kendilerine ırkçı söylemlerde bulunan polisin bilgilerine ulaştığını kaydeden Aiad, söz konusu memur hakkında suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi.

Yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşan Aiad, “Polisin kullandığı ifadeler tamamen ırkçılık ve ayrımcılık içeriyor. Şaka ya da espriyle uzaktan yakından ilişkisi yok. Benim amacım burada yaşanan hukuk dışı bir duruma dikkati çekmek. Polisin arkadaşlarımıza kullandığı ifade, kendisiyle konuşmak istediğim zaman bana karşı kaba tutumu ve görev numarasını vermemesi, bunların hepsi yasalara aykırı davranışlar.” ifadelerini kullandı.

Aşağı Avusturya eyaleti polis sözcüsü Johann Baumschlager, ırkçı ifadede bulduğu iddia edilen polis memurunun sorgulanacağını ve olayın araştırılacağını açıkladı.

Viyana Uluslararası Havalimanı, geçen yıl Türk vatandaşlarına yönelik köpek kullanılarak yapılan kontrol skandalıyla gündeme gelmişti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:49
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