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Aktüel Avusturya’da, Ermenistan protesto edildi
Aktüel

Avusturya’da, Ermenistan protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 20:30:10 -
Avusturya’da, Ermenistan protesto edildi

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Kahramanlar Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Karabağ Azerbaycan’dır", "Ermenistan sivilleri bombalama", "Ermenistan saldırganlığına hayır", "Gence için dua et" yazılı pankartlar açtı.

Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan göstericiler, uluslararası topluma, Ermenistan’ın Gence’de sivillere yönelik saldırılarını durdurması ve Karabağ’da işgalin sona erdirilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

AA muhabirine konuşan Azerbaycan Türk Kültür ve İş Adamları Derneği (AZERİ-DER) Başkanı Yardım Güneş, 30 yıldır işgal altındaki Karabağ’ın özgürlüğe kavuşması ve Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını protesto etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Güneş, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) başta olmak üzere uluslararası toplum artık Ermenistan’ın bu saldırgan tutumunu görmeli ve bunu engellemek için harekete geçmeli. Artık bizim sabrımız tükendi. Karabağ bizim öz yurdumuz ve ata toprağımızdır." diye konuştu.

İşgal altındaki Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara da değinen Güneş, Ermenistan Karabağ’dan çekilene kadar mücadelenin süreceğini sözlerine ekledi.

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