Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal 'İsrail' adımı! Türkiye'den sert tepki geldi
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, skandal bir harekete imza attı. Sosyal medya hesabından İsrail'e destek adına başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair, Kurz'un paylaşımına destek verirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ise sert tepki geldi.
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı, 31'i çocuk, 19'u kadın olmak üzere 119'a, yaralı sayısı 830'a yükseldi.
Kurz'dan skandal hareket
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabından başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildiğini duyurdu. Kurz'un paylaşımına Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan teşekkür mesajı geldi.
"Umarım akıl ve vicdan sahibi olanlar bu siyasete tepki gösterir"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sebastian Kurz'a sert tepki göstererek "Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta" mesajını paylaştı.
İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın paylaşımı:
"Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir."