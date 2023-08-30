Avustralyalı doktordan dünyayı şoka sokan buluş: Böyle anlatsam da tıpta bir ilk! Doğruysa düşündürücü

Avustralyalı doktorlar kadının beyninde canlı solucan buldu...Bu, dünyada tanımlanan ilk insan vakası...

Avustralya'daki bir hastanede çeşitli semptomlarla hastenedeye başvuran bir kadının gizemli semptomlarını araştıran beyin cerrahı, kadının beyninden kıvranan bir solucan çıkardığını söyledi.

Avustralyalı doktorlar salı günü yaptığı açıklamada, tipik olarak yılanlarda bulunan yuvarlak parazit bir solucanın, mide çalkalayıcı bir tıbbi müdahaleyle bir kadının beyninden "canlı ve kıvranarak" çıkarıldığını söyledi.

Cerrah Hari Priya Bandi, geçen yıl Canberra Hastanesi'nde 64 yaşındaki Avustralyalı hastanın kafatasındaki bir delikten biyopsi yaparken, sekiz santimetre büyüklüğündeki paraziti forseps kullanarak çekip çıkardı.

Bandi, salı günü The Canberra Times gazetesinde şöyle konuştu: "Sadece şunu düşündüm: 'Bu da ne? Hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama canlı ve hareketli'' dedi.

“Güçlü bir şekilde hareket etmeye devam etti. Hepimiz kendimizi biraz hasta hissettik," diye ekledi

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu, Ophidascaris robertsi adı verilen yuvarlak bir kurttu ve araştırmacılar bunun insanlarda değil, kangurularda ve halı pitonlarında yaygın bir parazit olduğunu söyledi.

Bulaşıcı hastalık uzmanı Sanjaya Senanayake, "Bu, dünyada tanımlanan ilk insan Ophidascaris vakasıdır" dedi.

"Bildiğimiz kadarıyla bu aynı zamanda insan olsun ya da olmasın herhangi bir memeli türünün beynini kapsayan ilk vakadır."

Keşfedildiği sırada kadın, üç ay boyunca unutkanlık yaşadıktan ve depresyonu kötüleştikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Taramalar beyninde değişiklikler olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, kadının, evinin yakınındaki çalılıklrdan enfekte olduğuna inanıyor; bu çalılar muhtemelen yılan dışkısından dökülen parazit larvalarıyla kirlenmiş.

Beyin taramalarında "sicim benzeri bir yapı" olarak görünen parazitin kimliği daha sonra DNA testiyle belirlendi.

Senanayake, "Dünyada herhangi bir konuda ilk hasta olmak hiçbir zaman kolay ya da arzu edilen bir şey değil" dedi.

"Bu süreçte sabır ve cesaret gösteren bu kadına hayranlığımızı ne kadar anlatsam azdır."

Senanayake, Ophidascaris yuvarlak kurtlarının dünyanın diğer bölgelerindeki hayvanları enfekte ettiğinin bilindiğini ve "muhtemelen önümüzdeki yıllarda başka vakaların da fark edileceğini" söyledi.

Bulgular Yükselen Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlandı.