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Avustralya’daki orman yangınlarında 30 ev yandı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeyindeki yangınlarda 30 evin tamamen yandığı veya ağır hasar gördüğü açıklandı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 08:50
Avustralya’daki orman yangınlarında 30 ev yandı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde yer alan Rappville köyü ve Ewingar bölgesindeki devam eden orman yangınlarında 30 evin tamamen yandığı veya ağır hasar gören evlerin kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre yaklaşık 100 bin hektarlık alanda etkili olan yangınlar en fazla Rappville köyünde hasara neden oldu.

Çok sayıda araç zarar gördü

NSW’nin kuzeyindeki Rappville köyü ve Ewingar bölgesinde 30 evi tamamen yok eden veya ağır hasar veren yangınların çok sayıda araçla birlikte iş yerlerini ve tarım makinelerini de tahrip ettiği belirlendi.

Yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandığı aktaran NSW Kırsal İtfaiye Servisi (RFS) Komiser Yardımcısı Rob Rogers, ‘‘Elektrik hatları kesik, çok sayıda ağaç yıkılmış durumda, yapılacak çok iş var.’’ ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşayanların geceyi güvenli barınaklarda geçirdiğini belirten Rogers, Rappville köyündeki yangınlarda nefes almakta güçlük çeken ve vücutlarının çeşitli yerlerinde küçük yanıklar bulunan vatandaşların ambulanslarla hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Eyaletteki olağanüstü kuru şartların yangınları yeniden tehlikeli hale getirebileceğini hatırlatan ve bölgede yaşayanları dikkatli olmaya çağıran RFS, 30 noktadaki yangıların halen devam ettiğini duyurdu.

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 08:50
  1. Avustralya
  2. Orman Yangınları
  3. Yeni Güney Galler
  4. Anadolu Ajansı

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