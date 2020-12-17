Avustralya'da yaklaşık 3 bin kişinin iki hafta evlerine kapatıldığı Kovid-19 kısıtlaması tartışma yarattı

ANKARA (AA) - Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temmuz ayında Melbourne'de 9 gökdelende yaşayanların polis himayesinde evlerine kapatılması tartışmalara neden oldu.

BBC'nin haberine göre, Victoria eyaleti kamu denetçisinin konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmada, yaklaşık 3 bin kişinin, 4 Temmuz'dan itibaren iki haftaya kadar eyalet hükümetinin talimatıyla polis himayesinde evlerine kapatılmasının insan haklarının ihlali olduğu sonucuna varıldı.

Kamu denetçisi Deborah Glass, raporunda, bu kişilere, evlerine kapatılmadan önce bildirimde bulunulmadığını, bunun, birçoğunun süreç içinde gıdasız ve ilaçsız kaldığı anlamına geldiğini açıkladı.

Ani kapatmanın, sağlık yetkililerinin tavsiyesi üzerine değil eyalet hükümetinin kararıyla uygulandığı belirtilen raporda, eyalet hükümetine bu kişilerden özür dilemesi çağrısı yapıldı.

Victoria eyaleti hükümeti ise kapatmanın insan hakları ihlali olduğuna ilişkin bulguyu reddetti.

İmar ve İskan Bakanı Richard Wynne, özür talebini de kabul etmeyerek, "İnsanların hayatlarını kurtardığımız için özür dilemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Temmuzda Kovid-19 vakalarının yükselişe geçtiği dönemde Avustralya'nın Victoria eyaletindeki 9 gökdelende 20'den fazla enfekte kişinin tespit edilmesi üzerine, sağlık yetkilileri duruma müdahale edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Sağlık yetkilileri, gıda ve diğer ihtiyaçlar için planlamaya izin vererek 5 Temmuz'dan itibaren kapatma önerirken, Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, 4 Temmuz'da kapatmanın derhal uygulanacağını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından gökdelenlere polis memurları gönderilmişti.

Avustralya'nın en sıkı Kovid-19 kısıtlaması olan kapatma sırasında birçok sakin 5 gün boyunca evlerinde tutulmuş, salgından en kötü etkilenen gökdelende bu süre 14 güne çıkmıştı.



