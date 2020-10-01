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Aktüel Avustralya'da hamile Müslüman kadına saldıran kişiye 3 yıl hapis cezası
Aktüel

Avustralya'da hamile Müslüman kadına saldıran kişiye 3 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:51:27 -
Avustralya'da hamile Müslüman kadına saldıran kişiye 3 yıl hapis cezası

ANKARA (AA) - Avustralya'nın Sydney kentinde 2019 yılında Müslüman hamile kadına saldıran kişiye 3 yıl hapis cezası verildi.

BBC'nin haberine göre, davaya bakan hakim Christopher Craigie, 44 yaşındaki sanık Stipe Lozina'nın, "hem kurbana hem de doğmamış çocuğuna ciddi zarar verme potansiyeli taşıyan bir saldırıda bulunduğuna" hükmetti.

Lozina'nın 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 2022 yılına kadar şartlı tahliye edilemeyeceği belirtildi.

Hakim, avukat istemeyen ve mahkemede kendisini savunan Lozina'nın şizofreni hastası olduğunu açıkladı.

Avustralya basını da Lozina'nın yargı sürecinde verdiği ifadelerde anlamsız şeylerden söz ettiğini yazdı.

Yeni Güney Galler eyaletinde Kasım 2019'da, 31 yaşındaki 38 haftalık hamile Rana Elasmar, Parramata semtindeki Church Street'deki bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada Stipe Lozina tarafından yumruk ve tekmeli saldırıya uğramıştı.

Ülkedeki İslami çatı kuruluşları Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu (AFIC) ve Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC) saldırıyı kınamıştı.

Gözaltına alındıktan sonra Paramatta Yerel Mahkemesinde hakim karşısına çıkan ve kefalet başvurusu reddedilen saldırgan Lozina, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Elasmar, eylül ayında mahkemede verdiği ifadede, dininden dolayı hedef alındığını hissettiğini, kendisinin ve bebeğinin hayatından endişe ettiğini söylemişti.

Hafif yaralandığı saldırıdan 3 hafta sonra bir erkek çocuğu dünyaya getiren Rana Elasmar, "Kimse müdahale etmeseydi öldürülebilirdim." demişti.

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