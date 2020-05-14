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Avustralya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:40:38 -
Avustralya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

MELBOURNE (AA) - Güney Avustralya eyaletinin kuzeyinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Geoscience Avustralya'dan yapılan açıklamaya göre, Güney Avustralya eyaletinin Burra ve Clare kasabaları arasında yerin 3 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 15.23'te kaydedilen depremin, Adelaide Hills ve Yorke Yarımadası'na kadar geniş bir alanda hissedildiği bildirildi.

Herhangi bir hasar bildirimi yapılmayan depremin, son 10 yılda eyalette meydana gelen en büyük deprem olduğu belirtildi.

Avustralya'nın Newcastle kentinde 1989'da yaşanan ve 13 kişinin hayatını kaybettiği, 160 kişinin yaralandığı 5,6 büyüklüğündeki deprem ülke tarihinin en fazla can kaybının yaşandığı deprem olarak biliniyor.

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