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Aktüel Avustralya Maarif Okulu öğrencilerinden İzmir’deki depremzedelere destek
Aktüel

Avustralya Maarif Okulu öğrencilerinden İzmir’deki depremzedelere destek

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:47:31 -
Avustralya Maarif Okulu öğrencilerinden İzmir’deki depremzedelere destek

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Sydney kentindeki Avustralya Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri, İzmir depremzedeleri için kermes düzenledi.

Okulun Gelibolu Kampüsü’nde bir hafta süreyle düzenlenen kermeste, evden getirdikleri yiyecekleri okulda satan ilkokul öğrencileri, İzmir’deki depremzedeler için 3 bin Avustralya (Yaklaşık 16 bin 590 lira) doları topladı.

Avustralya'nın Sydney kentinde 2019 yılında eğitim ve öğretime başlayan Avustralya Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerinin topladığı 3 bin dolarlık bağışın Kızılay’ın yurt dışı bağışlar şubesine aktarıldığı bildirildi.

Okul müdürü Dr. Zeynep Yaseen, AA muhabirine, çocukların evden getirdikleri yiyecekleri satarak yardım yaptıklarını söyledi.

Yaseen, iyilik yapan ve zor durumdaki insanları hatırlayan öğrencilerin, maarif okullarının “iyi insan” yetiştirme misyonunun bir parçası olduğunu söyledi.


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