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Aktüel

Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg'e Kovid-19 testi yapıldı

Frydenberg’in yeni tip koronavirüs test sonucunun yarın belli olacağı belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:28:43 -
Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg'e Kovid-19 testi yapıldı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da, Federal Parlamentodaki konuşması sırasında yaklaşık bir dakika boyunca öksüren Hazine Bakanı Josh Frydenberg’e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Frydenberg'in, Kovid-19'un Avustralya ekonomisine etkilerini anlattığı konuşmasında, öksürük krizi geçirdiği ve sesinin kısıldığı görüldü.

Federal Parlamentoda sosyal mesafelere uyularak yapılan oturumdaki yaklaşık yarım saatlik konuşmasının yarısında öksürmeye başlayan ve bir dakika boyunca konuşmakta zorlanan Frydenberg, öksürüğün geçmesiyle konuşmasını tamamladı.

Frydenberg, konuşmasının ardından Avustralya Sağlık Şefi Yardımcısı'nın tavsiyesi üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını ve kendini karantinaya aldığını belirterek, "Bugün bakanlık konuşmam sırasında ağzım kurudu ve öksürüğüm vardı. Tavsiyeyi aldıktan sonra hemen test yaptırmak üzere Parlamento binasından ayrıldım ve tek başıma sonucu bekleyeceğim." ifadesini kullandı.

Bakan Frydenberg'e yapılan test sonucunun yarın belli olacağı kaydedildi.

- 6 bin 229 kişi iyileşti

Kovid-19’dan 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, yaklaşık 855 bin kişiye yapılan testler sonucu virüse yakalanan 6 bin 948 Avustralyalıdan 6 bin 229’u iyileşti.

Avustralya’da federal ve eyalet hükümetleri, Kovid-19’un yayılmasına karşı yürürlüğe koydukları yasak ve kısıtlamaları, Başbakan Scott Morrison’un açıkladığı üç aşamalı plan kapsamında temmuz sonuna kadar tamamen kaldırmayı veya hafifleterek ülkeyi normal hayata döndürmeyi planlıyor.

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