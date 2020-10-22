Avustralya bakımevlerinde cinsel istismar vakaları ürkütücü boyutlarda

ANKARA (AA) - Avustralya'da yapılan ulusal bir soruşturma, bakımevlerinde yaşanan cinsel istismar vakalatının ürkütücü boyutlarda olduğunu ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, yaşlı bakımı kalitesi ve güvenliğiyle ilgili Kraliyet Komisyonu tarafından 2018'den bu yana yürütülen soruşturma, bakımevlerindeki yaşlılara yönelik kötü muamele ve istismarın yaygın olduğunu gösterdi.

Müfettişler, 2018-2019 yılları arasında bakımevlerinde yaklaşık 2 bin 520 cinsel saldırı olduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında dinlenen avukat Peter Rozen, bakımevlerindeki cinsel istismardan burada kalanların yüzde 13 ila yüzde 18'inin etkilendiğinin sanıldığını belirterek, "Bu ulusal bir utanç." dedi.

Rozen, rakamlar rahatsız edici olsa da Avustralya hükümetinin ilgili departmanının ihbarları takipte yetersiz kalmasının daha kötü olduğunu ifade etti.

Avustralya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı 903 ölümün yüzde 75'inin bakımevi sakinleri arasında görülmesi nedeniyle bu sektördeki aksaklıklar, bu yıl daha fazla incelemeye alındı.

- Bakımevlerinde bir yılda 32 bini aşkın "saldırı" tahmini

Müfettişler, o dönemde bu bakımevlerinde bir yıl içinde 32 bini aşkın fiziksel, cinsel ve duygusal saldırı yaşandığı tahmininde bulundu.

Yaşlılara yönelik istismarın, bakımevlerinde kalan kişilerin yanı sıra bakıcılar tarafından da gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Bu bakımevlerinde yaşlıların yanı sıra bakıma muhtaç 20'li yaşlarındaki gençler de kalıyor.

- Kraliyet Komisyonu 10 binden fazla şikayet aldı

Avustralya'da hükümetin sübvanse ettiği bakımevlerinde, 2018'de cinsel saldırı skandallarının ortaya çıkması üzerine en üst düzey soruşturmalar için oluşturulan Kraliyet Komisyonu, personel sorunları, yetersiz bakım ve diğer konularla ilgili endişelerin aktarıldığı 10 binden fazla şikayet aldı.

Bakımevlerinde çalışanlar, orada kalanlar ve onların yakınları yaşadıkları travmatik deneyimlerle ilgili ifade verdi.

"İhmal" başlığıyla geçen yıl ekim ayında sunulan ara raporda, soruşturmanın, ülkedeki mevcut sistemin "yaşlı, genellikle çok savunmasız vatandaşlara" bakmakta başarısız olduğunu ortaya çıkardığı bildirildi.

Raporda, yetersiz yasal düzenlemeler ile personelin gereğinden fazla çalıştırılması ve kaynakların yetersiz olmasıyla ilgili sorunlara dikkat çekildi.

Diğer yandan soruşturmada, Kovid-19 salgınının, sistem içindeki sorunları daha da artırdığı belirtildi.

Salgının etkisiyle ilgili ağustos ayında sunulan özel raporda, yetkililer, bu sektörü "travma geçirmiş" diye nitelendirdi.

Komisyon nihai raporunu Şubat 2021'de açıklayacak.



