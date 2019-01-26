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Avustralya Açık'ta şampiyon Osaka

- Tek kadınlar finalinde Japon Osaka, Çek Kvitova'yı 2-1 yenerek kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti- 21 yaşındaki Osaka, pazartesi günü açıklanacak dünya klasmanında ilk sıraya yerleşecek

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:31
Avustralya Açık'ta şampiyon Osaka


İSTANBUL (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Naomi Osaka şampiyon oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. gününde, tek kadınlar finalinde 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka karşı karşıya geldi.

Rod Laver Arena'da oynanan maçın ilk setinde iki tenisçi de servislerine tutundu ve "tie-break"e gidildi. Rakibine bu bölümde sadece 2 puan veren 21 yaşındaki Osaka, 51 dakika süren ilk seti 7-6 hanesine yazdırdı.

İkinci sete iyi başlayan ve 2. oyunda rakibinin servisini kıran Kvitova, 2-0 öne geçti. Çek tenisçiye üst üste dört oyun alarak yanıt veren Osaka, 4-2'lik üstünlüğü yakaladı ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

5-3 önde başladığı 9. oyunda 40-0 öne geçerek şampiyonluğa çok yaklaşan Osaka, rakibinin agresif oyununa karşılık veremedi ve Kvitova üst üste aldığı beş puanla durumu 5-4 yaptı. Performansını bir sonraki oyuna da taşıyan Çek tenisçi, tek puan verdiği oyunda servis kırarak 5-5'lik eşitliği sağladı.

12. oyunda rakibinin üç basit hatasıyla 40-0 öne geçen 28 yaşındaki Kvitova, baskı altındaki Osaka'nın çift hata yapmasıyla servis kırmayı başardı ve 55 dakika süren seti 7-5 kazanarak yeniden maça ortak oldu: 1-1.

Son setin üçüncü oyununda servis kırarak 2-1 öne geçen Osaka, kalan oyunlarda avantajını korumasını bildi ve seti 6-4, toplam 2 saat 27 dakika süren maçı da 2-1 kazandı.


- Yeni dünya 1 numarası


2018 ABD Açık'ın ardından Avustralya Açık'ta da şampiyonluğa ulaşan Naomi Osaka, kadınlar tenisinin yeni 1 numarası olacak.

Osaka, pazartesi günü açıklanacak listede zirveyi Rumen tenisçi Simona Halep'ten alacak.

Japon tenisçi ayrıca erkek ve kadınlarda dünya klasmanının zirvesine çıkan ilk Asyalı sporcu unvanını elde edecek.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:31
  1. Avustralya Açık
  2. grand slam
  3. Naomi Osaka
  4. Petra Kvitova
  5. tenis

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