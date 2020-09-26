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Gündem Avukat Serhat Pak: Firari FETÖ imamları Yahudi lobileriyle Türkiye’ye karşı operasyonel eylem planlıyor
Gündem

Avukat Serhat Pak: Firari FETÖ imamları Yahudi lobileriyle Türkiye’ye karşı operasyonel eylem planlıyor

FETÖ’nün Amerika’daki faaliyetlerini yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında anlatan Avukat Serhat Pak, “Firari ‘diyalogçu’ FETÖ imamları ABD’nin siyasetteki gölge gücü konumundaki Yahudi lobilerinde yaptıkları toplatılarda Türkiye’nin mahrem belge ve bilgilerini paylaşıyorlar. O belge ve bilgilere göre de Türkiye’ye karşı operasyonel eylemler planlıyor. Hatta Yahudi lobilerinde sürekli ‘Erdoğan Yahudi düşmanı’ söylemleri dile getiriliyor.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:00:00 - 2020-09-26 23:44:48
Avukat Serhat Pak: Firari FETÖ imamları Yahudi lobileriyle Türkiye’ye karşı operasyonel eylem planlıyor

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Türkiye’nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

“FETÖ’cüler Yahudilerle örgütsel işbirliği içinde oldu”

FETÖ’cülerin ‘hoşgörü’ ve ‘diyalog’ kavramının Hristiyan ve Yahudilerle yapılan iletişimde kullandıklarını hatırlatan Avukat Serhat Pak, “Burada bahsedilen ‘hoşgörü’ ve ‘diyalog’ kesinlikle Müslümanlar için oluşturulan bir kavram  değildir. Hristiyan ve Yahudiler tarafından dayatılan, onların isteği ölçüsünde ‘hoşgörü’ ve ‘diyalog’dan söz etmek mümkündür. Kavramlara ve ortaya çıkan fotoğraflara da baktığımızda bunun tamamen örgütsel bir işbirliği olduğunu görüyoruz.” dedi.  

“FETÖ’cüler Yahudi lobileriyle Türkiye’ye karşı eylem planı hazırlıyorlar”

Türkiye’den kaçıp Amerika’ya giden ‘FETÖ imamları’nın sürekli Yahudi lobileriyle yakın temasta bulunduklarını belirten Avukat Serhat Pak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu toplantılarda firari FETÖ’cüler, Türkiye’den kaçırdıkları mahrem bilgi ve belgeleri Yahudi lobileriyle paylaşıyorlar. Sadece paylaşmakla kalınmıyor aynı zamanda Türkiye’ye karşı operasyonel eylem planlarını da hazırlıyorlar.” 

“Erdoğan’a karşı sistematik bir saldırı içindeler”

Bulundukları ülkelerde sürekli Türkiye ve Erdoğan aleyhine çalıştıklarına dikkat çeken Serhat Pak, “Amerika başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Türkiye’ye karşı ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı sistematik bir şekilde saldırı ve kara propaganda çalışması yürütüyorlar. Bu saldırılar, kişisel faaliyetlerden öte lobiler aracılığıyla gerçekleştiriyorlar.” şeklinde konuştu.   

“FETÖ’cüler, Yahudi lobilerinde ‘Erdoğan Yahudi düşmanı’ söylemini dillendiriyorlar” 

ABD siyasetinin gölge gücü konumundaki Yahudi lobisiyle çok yakın işbirliği içinde bulunduklarını yineleyen Avukat Serhat Pak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yahudi lobilerinde yaptıkları konuşmalarda sürekli ‘Erdoğan Yahudi düşmanlığı yapıyor’ şeklinde söylemlerde bulunuyor. Türkiye olarak çok şükür hangi ülkede FETÖ’cü varsa hepsini yakından izliyor ve onlara karşı gerekenleri yapıyor.” 

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