Avukat Merve PKK'da kariyer yapmış!

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıkan 24 yaşındaki avukat Merve Nur Doğan'ın sicili kabarık çıktı. Doğan'ın dağda silahlı ve ideolojik eğitim aldığı ve 3 farklı kod isimle şehre indiği öğrenildi.

Kırmızı listedeki teröristin kayıtları ele verdi

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde 3 Ekim günü 3 korumasıyla öldürülen 10 Milyonluk kırmızı listede aranan terörist Müzeyyen Aydınlı'ya ait USB hafıza kartı çözümlemelerinde avukat Merve Nur Doğan (24) ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kriptolu örgüt içi gizli yazışmaların yer aldığı dokümanlarda genç avukatın, azılı terörist Müzeyyen Aydınlı ile birlikte çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Çözümü yapılan dokümanlarda, avukat Doğan'ın Bese, Doğa ve Dilşa olmak üzere 3 farklı kod isim kullandığı tespit edildi.

Dağda ideolojik eğitim almış

Sabah'ın haberine göre, Dokümanlarda anne ve baba adı, doğum tarihi, nüfusuna kayıtlı olduğu Elazığ ili Alacakaya İlçesi, kırsal alanda aldığı ideolojik eğitimlere dair bilgiler yer aldı. Örgütsel dokümanlarda Doğan'ın örgüte katılmadan önceki meslek hanesinde avukat yazılırken, ailesinde öldürülen veya örgüte katılan terörist bulunmadığı bilgisi yer aldı.

Barodaki kayıtlı telefonu ele verdi

Dokümanlardaki en önemli delil niteliğindeki ayrıntı ise avukat Doğan'a ait cep telefonu numarası oldu. Terörist Müzeyyen Aydınlı'ya ait dijital dokümanlarda avukat Doğan'ın örgüte verdiği cep telefonu numarasıyla Diyarbakır Barosu avukatlık sayfasındaki cep telefonu numarasının aynı olduğu tespit edildi.

Doğan'ın 18 Mayıs 2018 günü örgüte katıldığı ve kısa vadeli yoğunlaştırılmış ideolojik eğitime alındığı bilgisi de dokümanlarda yer aldı. Sorgusu Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesinde devam eden avukat Doğan'ın susma hakkını kullandığı ve ifade vermek istemediği öğrenildi.

Dağdan indi baroya girdi

Avukat Doğan'ın örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra Diyarbakır'a döndüğü ve avukatlığa devam ettiği, ancak terörist Müzeyyen Aydınlı ile sürekli irtibat halinde olduğu öğrenildi.

Doğan'ın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde en son 22 Eylül'de avukat olarak duruşmalara katıldığı belirlendi. Jandarma Komutanlığı'nda susma hakkını kullanan Avukat Merve Nur Doğan, dün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliği'nce "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.