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İSLAM Avukat Huzeyfe Karakuş'tan Dr. Cihad Kısa için çağrı! Hz. Meryem'e ahlaksızca iftira atmıştı
İSLAM

Avukat Huzeyfe Karakuş'tan Dr. Cihad Kısa için çağrı! Hz. Meryem'e ahlaksızca iftira atmıştı

Avukat Huzeyfe Furkan Karakuş, Hz. Meryem'e ahlaksızca iftira atan Dr. Cihad Kısa'yı, "ses kaydı montaj" yalanına sığınıp koruyan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı'nı eleştirdi. Av. Karakuş, dekan hakkında idari tahkikat başlatılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 17:43:00 - 2022-01-12 17:55:49
Avukat Huzeyfe Karakuş'tan Dr. Cihad Kısa için çağrı! Hz. Meryem'e ahlaksızca iftira atmıştı

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'nın Hz. Meryem'e ahlaksızca iftira atan Dr. Cihad Kısa hakkındaki sessizliği sürüyor.

Avukat Huzeyfe Furkan Karakuş, Dr. Kısa yerine, ses kaydını yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı için idari tahkikat başlatılması çağrısında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Avukat Karakuş, şunları söyledi:

"Cihad Kısa'nın konuşmalarının tamamen gerçek olduğu anlaşıldı.

'Yüce Allah' demeyi tenkid eden Cihad 'Yüce Dinimiz' der oldu. Ama dekanlık hala montaj yalanının arkasında.

Suçluyu koruyan Dekan da adli ve idari tahkikat geçirmeli, derhal görevden alınmalıdır.

Bu ne rezalet !"

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