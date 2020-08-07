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Gündem

Avukat Figen Şaştım: İstanbul Sözleşmesi iptal edilmeli

Yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi"nde Mehmet Özmen'in sorularını yanıtlayan İstanbul Sözleşmesi Çalışma Platformu Sözcüsü Avukat Figen Şaştım, "Toplum yapımıza uymayan İstanbul Sözleşmesi iptal edilmeli ve yerine yerli ve milli bir yasa hayata geçirilmelidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 17:19:00 - 2020-08-07 17:49:02
Avukat Figen Şaştım: İstanbul Sözleşmesi iptal edilmeli

İstanbul Sözleşmesi Çalışma Platformu Sözcüsü Avukat Figen Şaştım, yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi"nde, Mehmet Özmen'in İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik hazırlanan raporun ayrıntılarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Kamuoyunun konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirten Şaştım, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik hazırlanan raporun detaylarını paylaştı.

Sözleşmenin Türk milletinin milli ve manevi değerleriyle örtüşmeyen hususları olduğunu dile getiren Şaştım, Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilebiliriz" şeklindeki sözlerini hatırlatarak "Bizi bu konuda harekete geçiren hususlardan birisi Cumhurbaşkanımızın sözleşmenin feshini destekleyen bir irade ortaya koymasıdır." dedi.

İstanbul Sözleşmesi ile alakalı sıkıntılı gördükleri maddeleri açıklayan Şaştım, söz konusu maddelerin toplumda ayrışmalara ve tahribata yol açtığını belirtti.

Şaştım, "Toplum yapımıza uymayan İstanbul Sözleşmesi iptal edilmeli ve yerine yerli ve milli bir yasa hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

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Yorumlar

kağan

derhal başkan erdoğanın sözleşmeyi kaldırması gerek nerden çıktı lan bu yeşil feministler, kemalist feminist yeşil feminist, evlen çocuk yap boşa nafakaya bağla, erkeğe tasma tak
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