Avukat Figen Şaştım: İstanbul Sözleşmesi iptal edilmeli

İstanbul Sözleşmesi Çalışma Platformu Sözcüsü Avukat Figen Şaştım, yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi"nde, Mehmet Özmen'in İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik hazırlanan raporun ayrıntılarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Kamuoyunun konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirten Şaştım, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik hazırlanan raporun detaylarını paylaştı.

Sözleşmenin Türk milletinin milli ve manevi değerleriyle örtüşmeyen hususları olduğunu dile getiren Şaştım, Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilebiliriz" şeklindeki sözlerini hatırlatarak "Bizi bu konuda harekete geçiren hususlardan birisi Cumhurbaşkanımızın sözleşmenin feshini destekleyen bir irade ortaya koymasıdır." dedi.

İstanbul Sözleşmesi ile alakalı sıkıntılı gördükleri maddeleri açıklayan Şaştım, söz konusu maddelerin toplumda ayrışmalara ve tahribata yol açtığını belirtti.

Şaştım, "Toplum yapımıza uymayan İstanbul Sözleşmesi iptal edilmeli ve yerine yerli ve milli bir yasa hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

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