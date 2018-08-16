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Avuç içi kaşınmalarına dikkat!

Avuç içi kaşınma nedenleri nelerdir? Avuç iş kaşınmaları hastalık habercisi mi?

16 Ağustos 2018 Perşembe 20:29
Avuç içi kaşınmalarına dikkat!

AVUÇ İÇİ KAŞINMA NEDENLERİ

Alerjik Reaksiyonlar

Avuç içi kaşıntıların en bilindik nedeni alerjilerdir. Tüketilen gıdalardan, polenlerden dolayı veya kimyasallardan ötürü avuç içinde kaşıntı sorunu baş gösterebilmektedir.

Egzama Rahatsızlıkları

En bilindik cilt hastalıklarından biri olan egzama, vücutta kaşıntılar halinde kendini belli eder. Daha çok el, ayak ve cilt kaşıntısı şeklinde kendini belli eder. El egzaması rahatsızlığında ise avuç içinde kaşıntılar görülür. Kaşıntı egzama gibi cilt hastalıklarını işaret ediyor olabileceğinden, kesinlikle üzerinde durulmalıdır, ihmal edilmemelidir.

Karpal Tünel Sendromu

Sinir sıkışması sorunu karpal tünel sendromu rahatsızlığına yol açar. Özellikle sürekli klavye kullanan ve ağır fiziksel aktiviteler yapan kişilerde sık görülür. Sinir sıkışması durumunda bilek ve avuç içinde ağrı, kaşıntı hissiyatı meydana gelebilir.

Atopik Dermatit

Egzamanın bir alt sınıfı şeklinde değerlendirilen atopik dermatit, avuç içinde kaşıntı sorununa neden olabilir. Mutlaka uzman doktora başvurulması gerekmektedir.

Avuç içi kaşıntısı geçici ve basit nedenlerden dolayı görülebileceği gibi daha ciddi nedenlerden ile de meydana oluşabilmektedir. Kaşıntı, cilt hastalıklarını işaret ediyor olabileceğinden kesinlikle ihmal edilmemeli ve bir an önce uzman doktora başvurulmalıdır.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 20:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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