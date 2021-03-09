Avrupa'nın zirvesinde İstanbul Havalimanı var

İstanbul Havalimanı, 1-7 Mart tarihleri arasında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu. Öte yandan geçen hafta günlük ortalama 551 sefer gerçekleştirildi..

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın 1 - 7 Mart tarihlerinde Frankfurt, Amsterdam Schiphol ve Paris CDG havalimanlarını geçerek Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı olduğu bildirildi.

İstanbul Havalimanı'ndan geçen hafta günlük ortalama 551 sefer gerçekleştirildi.

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