Ertuğrul Şahan Ankara

Konuk Bakan Szijjarto ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan’ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor firmasının Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (ASO 2. OSB) yatırımının tanıtımı amacıyla düzenlenen program kapsamındaki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Büyük yardım aldık

Bakan Varank’a kendilerine gösterdikleri misafirperverlik ve dostane, sıcak karşılama için teşekkür eden Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin her iki ülke için büyük bir sınama olduğunu belirtti. Szijjarto, Türkiye’nin Kovid-19 sürecinde Macaristan’la gösterdiği dayanışmaya işaret ederek, “Geçen yıl, Türk dostlarımızdan en zor dönemde büyük yardım aldık” dedi.

Yardım eli uzattık

Türkiye’den maske üretiminde gerekli tekstil hammaddesinin yanı sıra sağlıkçılar için koruyucu elbise satın alabildiklerini aktaran Szijjarto, bunun sürmesine ilişkin temennisini dile getirdi. Szijjarto, Türkiye ve Macaristan’ın salgına karşı mücadelede etkin önlemler aldığını vurgulayarak, “Bu zorlu zamanda çok iyi bir dayanışma sınavı verdik ve her iki ülke olarak, bizden daha zor durumda olanlara yardım eli uzattık” diye konuştu.

Önem atfediyoruz

İki ülkenin stratejik iş birliği düzeyindeki ilişkisine dikkati çeken Szijjarto, “Karşılıklı saygı, medeni diyalog ve müttefiklik iş birliği çerçevesinde çalışıyoruz. Biz Türkiye ile ilişkilerimize çok büyük önem atfediyoruz. Göçle ilgili olarak Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den geçiyor. Orta Avrupa’nın enerjisinin güvenliğine büyük katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Dostluğumuzun somut bir göstergesi”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da medikal sektöründe Macaristan’ın Türkiye’deki ilk yatırımını gerçekleştirecek Medicor şirketine teşekkür ederek, “Bu yatırımın, Macar dostlarımızın ülkemizin ekonomik potansiyeline ve siyasi istikrarına duyduğu güveninin somut bir yansıması olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

5 bin kişiye iş imkanı

Varank, Medicor’un Ankara’da yapacağı yatırımın, medikal sanayi gibi öncelikli bir sektörde olduğu için 5’inci Bölge teşviklerinden faydalanacağını bildirdi. Yatırımın yapılacağı Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 305 sanayi parselinin tamamının yatırımcılara tahsis edildiğini ve 91 firmanın üretimlerine başladığını ifade eden Varank, diğer parsellerdeki fabrika projelerinin devam ettiğini, üretime geçen parsellerde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

“Türkiye, hazırlıklı ve kararlı”

Türkiye ve AB ilişkilerinin geçen yıl zor bir dönemden geçtiğini, 2021’e ise daha pozitif başladığını belirten Varank, şunları söyledi: “Türkiye, AB ile iş birliğini derinleştirmek için her zamankinden daha hazırlıklı ve kararlıdır. Biz 2021 yılının Türkiye-AB ilişkilerinde güvenin tazelendiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz ancak Türkiye’nin bölgesindeki ulusal menfaatleri ve kırmızı çizgileri var. Bundan sonraki süreçte AB’nin, Türkiye’nin hassasiyetlerini gözeterek, bölgede barış ve huzurun sağlanması ve ticari ilişkilerin güçlenmesi için iş birliğine ve diyaloga daha fazla önem vermesi gerektiğine inanıyoruz.”