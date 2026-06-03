Avrupa’nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye’den bir plaj ilk 10’da

Bir plajın "mükemmel" olarak değerlendirilmesi, ziyaretçilerin beklentilerine göre değişebiliyor. Kimi tatilciler güneşlenmek için sakin bir kumsal ararken kimileri berrak sularda şnorkelle dalış yapmayı ya da kıyı manzaraları eşliğinde yürüyüş yapmayı tercih ediyor. Ancak Avrupa kıyılarında, farklı beklentilere aynı anda hitap edebilen plajlar da bulunuyor.

Seyahat platformu European Best Destinations, su kalitesi, erişilebilirlik, sunulan aktiviteler, doğal güzellik, aile dostu özellikler ve çevresel koruma kriterlerini dikkate alarak Avrupa'nın en iyi plajlarını belirledi.

Listenin ilk sırasında, Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Monte Clérigo bulunuyor. Geniş kumsalı ve doğal çevresiyle öne çıkan plaj, Güneybatı Alentejo ve Vicentine Sahili Doğal Parkı sınırları içinde yer alıyor.

Özellikle doğa yürüyüşü ve sörf tutkunlarının ilgisini çeken Praia de Monte Clérigo, koruma altındaki doğal yapısı ve Atlantik kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en dikkat çekici sahil destinasyonları arasında gösteriliyor.

Listede ikinci sırayı Yunanistan'ın Antipaxos Adası'ndaki Voutoumi Plajı alırken, üçüncü sıraya yine Yunanistan'da bulunan Fteri Plajı yerleşti. Fteri Plajı, kısa süre önce World’s 50 Best Beaches tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti.

Dördüncü sırada ise Girit'teki Elafonisi Plajı bulunuyor. Elafonisi, Tripadvisor Travellers’ Choice Awards değerlendirmesinde Avrupa'nın en iyi plajı unvanını taşımasına rağmen bu listede dördüncü sırada kaldı.

Sıralama, Avrupa'nın en gözde sahil destinasyonlarını bir araya getirirken doğal güzellikleri, temiz denizi ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajları kapsıyor. Listede Türkiye'den bir plaj da bulunuyor.

European Best Destinations'a göre Avrupa'nın en iyi 10 plajı şu şekilde:

1. Praia de Monte Clérigo - Portekiz

2. Voutoumi Beach - Yunanistan

3. Fteri Beach - Yunanistan

4. Elafonisi Beach - Yunanistan

5. Bogliasco Beach - İtalya

6. Cala Mesquida - İspanya

7. Kvalvika Beach - Norveç

8. Rovinia Beach - Yunanistan

9. Kaputaş Plajı - Türkiye

10. Paleokastritsa Beach - Yunanistan