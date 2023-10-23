Avrupa’nın en ekonomik, ucuz modeli: Türkiye'de binlerce adet kapış kapış gidecek! Türkiye kararı! Geliyor

Küçük sınıfta Fransız marka Citroen’in Saxo’dan sonraki temsilcisi C3, markanın yeni tasarım felsefesi, üretim mantığıyla tazelendi kendine ve markaya yeni hedefler koydu. Ulaşılabilir mobilete çözümleri sunmakla ünlü bir marka Citroen. 2CV gibi kült bir ihtiyaç otomobili markanın gurur duyduğu modellerden biri.

Şimdi sıra yeni C3’te. Şu ana kadar 5.6 milyonu geçen satış rakamlarıyla birlikte küçük sınıfta markayı sırtlayan şehir otomobili C3, Citroen Akıllı Otomobil Platformu üzerinde tasarlanan yeni ë-C3 ile ulaşılabilir elektrikli otomobil kavramına farklı bir bakış sunmayı hedefliyor.

Fransa Paris’teki özel lansmana dünyanın pek çok ülkesinden davet edilen gazetecilerden biri olarak Citroen CEO’su Thierry Koskas ile sohbet etme imkanı buldum onu köşemde anlatacağım. B segmentinde ilk kez Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve yeni koltuklarla tasarlanan yeni Citroën e- C3, tamamen elektrikli altyapısıyla, sıfır gürültü ve sıfır titreşim sunarak daha dingin bir sürüş deneyimi sağlıyor.

320 km’ye kadar WLTP menzili sunabilen 44 kWsa batarya paketi ve sadece 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj performansı sağlayan 100 kW DC hızlı şarj özelliğiyle yeni Citroen e-C3 elektrikli otomobiller konusunda aklında soru işareti olanların ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışıyor. CEO Koskas, C3’te kullanılan Lityum Ferro Fosfat ( LFP) pillerin çok verimli olduğunu ve gelecek anlamında pil teknolojisinde yeniliklere gebe olduğunu dile getirdi.

Yeni C3 kapsamlı donanımları ve akıllı çözümleriyle yeni C-ZEN LOUNGE ile yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyuyor. 320 km menzilli ë-C3 modelini Türkiye’de 2024’ün son çeyreğinden itibaren, rekabetçi fiyatlardan sunmayı planlayan Citroen, tamamen elektrikli ulaşımı herkes için erişilebilir kılma misyonunu sürdürüyor. Ayrıca, C3’ün 1.2 PureTech 100 HP 6 ileri manuel ve 1.2 PureTech 100 HP eDCT6 MHEV versiyonları da ülkemize gelecek. Dizel bir versiyon ise bulunmuyor.

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Çin değil Avrupa üretimi

Toplantıda en çok vurgulanan noktalardan biri modelin Çin’de değil Slovakya Trnova’da üretilmesi oldu. Hatta toplantı esnasında Slovakya’ya canlı bağlantı da yapıldı. O sırada yine böyle bir üretimi Türkiye olarak kaçırdığımıza da ahlandım. Citroen CEO’su Thierry Koskas modelin Avrupa’da üretilmesinin kendileri ve maliyetler açısından çok önemli olduğunu en az 3-4 kez vurguladı.

“Avrupalı araç üreticilerinin bu beklentileri karşılaması zorlaştı. Citroen, kullanıcılarına yönelik, yeni, elektrikli e-C3 ile bunu yapma cesaretini ortaya koyuyor. Tam donanımlı, özel olarak tasarlanan ve Avrupa’da üretilen konforlu bir B-Hatchback’i, ulaşılabilir fiyatlardan yollara çıkarmaya hazırız” dedi.

Citroen modellerinden alıştığımız konfor detayları, süspansiyon, koltuklar ve ergonomik iç mekan artılar. 310 litrelik bagaj hacmi yeterli. Yeni logo, sökülüp takılabilir mini detay parçalar, sürdürülebilir materyaller, net görünen gösterge ekranı dikkat çekiyor.

Malzemeler genel hatlarıyla sert plastik ama küçük sınıf için şaşırtıcı değil. 1,57 m yükseklikte ön koltukta daha kontrollü ve güven veren, yüksek ve yola hakim bir sürüş pozisyonu için 30 mm daha fazla baş mesafesi sağlayan tamamen yeni tasarımla devam ediyor. Bu sayede yolcuların her biri daha fazla görüş açısının keyfini sürüyor. Aslında yeni ë-C3, sadece 19 mm daha uzun ve 6 mm daha geniş.

Buna rağmen neredeyse her boyutta önceki modele göre daha geniş iç mekana sahip. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 23.300 ile 25.000 Euro arası değişecek bir fiyatla 2024 ortalarında Avrupa’da 3. Çeyrek itibariyle Türkiye’de olacak olan e-C3’ün 19.990 euro fiyatlı 200 km’lik bir ekonomik versiyonu da 2025 yılında geliyor.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ise, “bu yıl rekora gidiyoruz, rakamımızCıtroen Türkiye tarihi rekora doğru 60 bini aşacak" dedi.”Alkım.Elektrikli C3 ile markanın Türkiye’deki elektrikli satışlarının da yükseleceğine dikkat çekiyor. Bu rakam markanın rekorunu ikiye katlayacak gibi. Citroen Türkiye’nin globaldeki gücü de artıyor.

'Çinlilerle ringe çıktıysak bizim de eldivenlerimiz var'

Citroen’in CEO’su Thierry Koskas’ın ağzından çıktı bu söz. Çok da mantıklı. E-C3 lansmanının sonunda bir röportaj yapma imkanı bulduğumuz Koskas, "Çinlilerle rekabet etmek kolay değil fakat bizim de elimiz boş değil, ringe çıktıysak elimizde eldivenlerimiz var, bilgi birikimimiz ve yüz yılı aşan üretim kültürümüz var"dedi.

Slovakya’da üretim yapmanın kendileri açısından çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Koskas, yeni teknolojilerle birlikte üretim maliyetlerini düşürceklerini ve 2025 gibi çok daha ekonomik modeller sunabileceklerine dikkat çekti. Bu haftanın bir diğer önemli söylemi ALJ Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt merak edilen bir başka soruma yanıt verdi. Artık bulunurluk sorununun olmadığına dikkat çeken Bozkurt, 2024 ‘er meydanı’ dedi.

Yani otomotiv sektöründe kimin hala başarılı olduğunu göreceğimiz yıl 2024. Müşterinin avantajlı olduğu dönemlere tekrar dönüldüğüne dikkat çeken Bozkurt, kampanyalar başladı, müşteri kırmama indirimleri de başladı ve sürecek. En önemli şey kurda hareketlenmeme olmaması. Hepimiz ÖTV olmasaydı diyoruz fakat şu anda ‘acı reçeteyi’ hep birlikte uygulamak zorundayız, herkes sabırlı olmalı” dedi. Haklı da Bozkurt. Fikirlerine çok kıymet verdiğim bir yönetici, yani nakitte parası olan pek çok otomobili rahatlıkla alabilecek, sıra olanlar hariç.