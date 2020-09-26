Avrupalı vekillere ‘diplomasi’ çağrısı

AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu ile Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu’na video konferans yöntemiyle katılan Günay şöyle devam etti: “Herkes Akdeniz’de söz sahibi olmanın yolunun Libya’da üstünlük sağlamaktan geçtiğini biliyor. Özellikle de son dönemde sahada yaşanan ve Türkiye lehine olan değişikliklerden sonra bazı ülkeler oldukça rahatsız. Türkiye askeri müdahale yerine daima yoğun diplomasiyi tercih etmiştir.”