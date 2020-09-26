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Gündem Avrupalı vekillere ‘diplomasi’ çağrısı
Gündem

Avrupalı vekillere ‘diplomasi’ çağrısı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi (AKPM), AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, “Ülkemiz bu süreçte diyaloğu ve barışçı çözümleri dışlamayan, uluslararası hukuk ve meşruiyet sınırları içinde kalan tutum ve politikalarını sürdürmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:31:00 -
Avrupalı vekillere ‘diplomasi’ çağrısı

 AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu ile Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu’na video konferans yöntemiyle katılan Günay şöyle devam etti: “Herkes Akdeniz’de söz sahibi olmanın yolunun Libya’da üstünlük sağlamaktan geçtiğini biliyor. Özellikle de son dönemde sahada yaşanan ve Türkiye lehine olan değişikliklerden sonra bazı ülkeler oldukça rahatsız. Türkiye askeri müdahale yerine daima yoğun diplomasiyi tercih etmiştir.”

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