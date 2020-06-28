Avrupalı turist gelmek istiyor birlik sürekli öteliyor

1 Haziran’da Türkiye’de yeni normale geçiş sürecine geçilmesiyle birlikte turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, ilk önce yerli müşterilerini ağırlamaya başladı. Ancak Avrupa’dan gelecek olan turistlerle ilgili AB’nin kararsızlığı işletmelerdeki doluluk oranını olumsuz etkiliyor.

Türkiye’ye farklı ülkelerden gelecek olan turistler için geçen aydan itibaren alınan tedbirler, birçok ülkeye örnek teşkil ediyor. İçişleri, Dışişleri, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teşvikiyle otellerde, hijyen ve sosyal mesafe açısından çok sayıda önlem alındı. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, 2019’da 52,5 milyon turist ağırlayarak en çok ziyaret edilen 6. ülke olan Türkiye, pastadaki payını korumak ve artırmak adına küresel anlamda ilklere imza atıyor. Tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’na uygun hareket eden işletmeciler, bazı ülkelerin vatandaşlarının Türkiye’ye göndermeme üzerine politika üretmelerine tepki gösteriyor.

Sertifikaya rağmen

Geçen ay Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile tüketici ve tesislerde çalışanların pandemiye karşı güvenliğinin sağlaması ve olumlu algı oluşturması amaçlanmıştı. İşletmeler, sertifikayı alabilmek için ulaşımdan konaklamaya çok geniş yelpazede bir dizi tedbiri yerine getirmek durumda. Program, “yolcu sağlığı ve güvenliği”, “çalışan sağlığı ve güvenliği”, “tesislerde alınan önlemler” ve ulaşım araçlarında alınan önlemler” olmak üzere 4 ana başlıkta toplanıyor.

Sektöre yön veren yöneticilerin desteği ile hazırlanan sertifika, dünyada uygulanan güvenli turizm sertifikaları içinde yer almasına rağmen Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen çevreler, oluşturdukları kontrol listeleri ile söz konusu çabaları görmezden geliyor. Sektörün önde gelen isimleri, “Misafirin otele girişinden acil durum ve izolasyona, odalardan mutfaklara, animasyon salonlarından havuzlara kadar tüm konularda detaylı denetim yapılmasına rağmen Türkiye ile ilgili kararsızlığını ortaya koyanlar, ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarına da adeta zulmediyor” görüşünde birleşiyor.

Alman inadı

Avrupa Birliği’nin en güçlü ülkesi Almanya’da hükümet, geçtiğimiz günlerde, 31 Avrupa ülkesi dışında Türkiye de dahil 160 ülkeye seyahat uyarısı kararını 31 Ağustos tarihine kadar uzatma kararı aldı. Alman Dışişleri Bakanlığı, karara gerekçe olarak Avrupa dışında sınırsız bir seyahat trafiğinin henüz riskli olduğunu gösterdi ve “Biz yaz tatilinde Alman vatandaşlarının yeniden tüm dünya ülkelerine dağılıp mahsur kalmasını veya geri dönüşte virüsü Almanya’ya taşımasını riske atamayız” dedi. Türkiye’nin ihracat ve turizme dayalı ilişkilerinde ilk sıralarda yer alan bu ülkeden turist gelmemesi işletmelerin ciro hedeflerini de olumsuz yönde etkiliyor.

AB de işi yokuşa sürüyor

Turizmde kan kaybetmek istemeyen Mısır, Dubai, Suudi Arabistan, Sri Lanka ve Tayvan gibi ülkeler Türkiye’nin hayata geçirdiği sertifikasyon programını uygulamak için görüşmelere başlarken, hafta içinde Brüksel’de toplanan AB yetkilileri, 1 Temmuz’da sınırların açılmasıyla beraber hangi ülkelere izin verileceğini, hangi ülkelerin beklemeye alınacağını tartıştı. Türkiye konusundaki kararın temmuz ortasına kalması ise iyi niyetten uzak bir planın parçası olduğu görüşünü gündeme getirdi.