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Avrupa'da Türk gecesi

OGM Ormanspor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'ndaki dördüncü hafta müsabakasında yarın karşı karşıya gelecek

27 Kasım 2018 Salı 09:55
Avrupa'da Türk gecesi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden iki Türk takımı OGM Ormanspor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor, D Grubu'ndaki 4. hafta müsabakasında yarın Ankara'da karşılaşacak.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Grupta geride kalan 3 haftada 2 galibiyet elde eden OGM Ormanspor, 5 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.

Mersin Büşükşehir Belediyespor ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4 puan ve averajla son sırada yer alıyor.

İki takım arasında Mersin'de oynanan ilk karşılaşma, Mersin Büyükşehir Belediyespor'un 75-70 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:55
  1. Ankara
  2. 4. hafta
  3. Basketbol
  4. D Grubu
  5. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  6. Mersin Büyükşehir Belediyespor
  7. OGM Ormanspor

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