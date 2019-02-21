Avrupa'da Türk derbisi heyecanı THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın iki Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında iki Türk ekibi Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Volkswagen Arena'da yapılacak maç saat 20.15'te başlayacak. Çeyrek finali garantileyen lider Fenerbahçe Beko'nun, geride kalan 22 haftalık bölümde 19 galibiyeti var. Ligde 16. ve son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen'in ise 3 galibiyeti bulunuyor. Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 6. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki maçlarda, sarı-lacivertli ekip 3 galibiyet alırken, Darüşşafaka Tekfen 2 kez salondan galip ayrıldı.

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