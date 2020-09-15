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Ekonomi Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti ikinci çeyrekte arttı
Ekonomi

Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti ikinci çeyrekte arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:40:13 -
Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti ikinci çeyrekte arttı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı bu yılın ikinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkeler ve Avro Bölgesi'nde bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin saatlik işçi maliyetleri verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, yılın ikinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 arttı.

AB üyesi 27 ülkede de saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükseldi.

AB ülkeleri içinde en yüksek artış, yüzde 16,1 ile Romanya'da, yüzde 13,5 ile Portekiz'de, yüzde 12,4 ile Litvanya'da ve yüzde 12,2 ile Macaristan'da belirlendi.

Söz konusu artış Almanya'da yüzde 5,1, Fransa'da yüzde 2,2, İspanya'da yüzde 8,6 ve İtalya'da yüzde 2,8 oldu.

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